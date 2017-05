Un cuádruple empate deja sin el ascenso al Amanecer

El fútbol tiene una vertiente que va más allá de ser la otra cara de la moneda, y es casi cruel. Esta circunstancia es la que experimentó ayer, experimenta hoy, y experimentará largo tiempo el Amanecer, y es que el cuadro meco venció con gran autoridad al Domaio, pero los resultados no acompañaron, imponiéndose el Beluso por la mínima y logrando empatar el Marcón, salvando un punto que decantó la balanza en su favor. Y es que en situaciones como esta, de cuádruple empate, se procede a sumar los puntos logrados entre los susodichos en enfrentamiento directo, sumando Marcón, Campo Lameiro y Beluso 8 puntos por 7 el Amanecer. Injustísimo final de liga para quien había sido uno de los más regulares, a la vez que mejores, al que pinchazos puntuales dejan sin premio.

Por su parte, el San Martín, con su contundente victoria en el derbi (3-0) frente a un Umia que no se jugaba nada, logra evitar el descenso directo, descendiendo, no obstante, por los arrastres. No obstante, el conjunto vilaxoanés goza de una última esperanza, y es que un ascenso gallego a 2º B lo salvaría.



El Cambados, al igual que el Umia, también sin jugarse nada, empató en Chain con, otra vez, dos goles con el sello del apellido Rial. En otro orden de cosas, el Atlético Cuntis se despidió con derrota (0-4) ante el Ponteareas en una mala segunda mitad. l