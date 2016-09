El debut llegó demasiado pronto ante un COB superior en lo físico

Un Xuven todavía en pañales debutó en la Copa de Galicia con una derrota abultada ante el COB en O Pombal por 52-80. Con varios fichajes recién llegados, pocas sesiones de trabajo para acoplar piezas y todavía candente el varapalo de la marcha hace unos días de una pieza clave como Sergi Quintela, los cambadeses estuvieron muy por debajo del nivel que ofreció el equipo de Leb Oro. Demasiada diferencia física, sobre todo en el juego interior, donde a Shota Gelazonia se le vio todavía muy lejos de su mejor forma. Fue Adrián Chapela el que tiró del carro amarillo en la anotación, ayudado por Erik y luego Charles en el tercer cuarto.

El COB rompió el partido mediado el primero. Con bastante acierto y canastas fáciles (11/13 en tiros de dos al descanso). Los interiores del Xuven no podían ante la envergadura de pívots como Fran Guerra (ex ACB). Y los triples no entraban (2/14 en el primer tiempo). Al descanso el COB ya tenía una brecha definitiva (26-44). Mejoró el Xuven en el inicio de tercer cuarto. Más consistente en defensa y con Charles liderando en la anotación. Pero respondió Mikulic con dos triples. El bosnio fue una ametralladora (20 puntos). Y el Xuven volvió a tener problemas en ataque, solo a Chapela se le vio con capacidad de producir y generar. El partido fue cómodo para los visitantes, que aumentaron la diferencia en el último cuarto. De las caras nuevas, en este primer duelo de pretemporada dejó buenas maneras Osborne. A los demás todavía le falta para acoplarse. Deberán hacerlo ante rivales de Leb Oro, ya que la Copa en formato liguilla marca los test de preparación.

triunfo en pontevedra

Mejor suerte corrió el Kemegal Cortegada, ganó al Arxil CB 43-57 y pasa a la semifinal copera.