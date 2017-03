La décima y al autobús líderes

Cayó la décima victoria consecutiva del Cambados Cidade Europea do Viño y del buen baloncesto. El equipo de Manu Santos asaltó la pista del Basket Navarra en otra exhibición de solidez e identidad para irse a la cama líder y meter presión al Sammic ISB. El Xuven sigue haciendo los deberes en una temporada mágica. El rodillo amarillo venció 74-93 tras sobreponerse a momentos difíciles durante el encuentro, que no se decidió hasta el último cuarto. Los arousanos supieron mantener su ventaja en torno a la decena leyendo bien al defensa en zona local, con los exteriores Brat, Érik y Chapela castigando cualquier desajuste y Pedro Romera batiéndose el cobre en la pintura. El Xuven no solo aseguró el triunfo para alargar su espectacular racha, al final elevó su ventaja en un final con magníficas sensaciones.



Restan tres partidos solo para la conclusión del campeonato y los dos siguientes serán en O Pombal. El de ayer, sobre el papel, era el más difícil en este calendario final. Y el Xuven lo afrontó con la mentalidad de un equipo campeón. Su puesta en escena fue tremenda. Primero con un parcial de 0-9 ante un rival que no podía ante la defensa y el ataque amarillo. Con ritmo alto, el Xuven jugó unos primeros minutos fantásticos y se fue de 15 (6-21). A partir de ahí todo cambió. Los pamplonicas ajustaron en defensa, mejoraron en el rebote y empezaron a generar situaciones de ventajas tras continuos bloqueos indirectos. Max y Adrián García llevaban el peso anotador. La tónica se mantuvo en el segundo cuarto y el parcial fue de 20-4 para ponerse por delante por primera vez (26-25). Un triple de Chapela, que siempre aparece en el momento oportuno, despertó al Xuven, cuyo acierto en el tiro exterior en la primera parte (7/10 en triples) le permitió seguir al mando del electrónico. Para entonces el base Adrián Fuentes había tomado la batuta de su equipo, que jugaba más duro (40-43 al descanso con Shota, Brat y Charles).



El tercer cuarto empezó con un intercambio de canastas. El Xuven mejoró su intensidad atrás y eso le permitió pasar a dominar de nuevo aspectos claves del juego. La diferencia comenzó a aumentar para los visitantes tras un parcial de 0-8 (49-57), que incluso pudo ser mayor de estar acertados desde el tiro libre. Otro triple oportuno de Chapela puso la renta en la decena (52-60) al final del tercer cuarto.



Último cuarto

El Xuven encaró con las ideas muy claras el último y decisivo. Romera dominaba el rebote y la diferencia se fue a los 12 puntos. Pero apareció Narros, con dos triples, para dar vida a un equipo local al que físicamente se le veía castigado. Cuando Navarra se puso a 8, de nuevo Chapela metió un triple desde la esquina que dio confianza al Xuven, que no se puso nervioso ni salió del guión establecido por sus técnicos en los minutos decisivos. Navarra se puso en zona 2-3 pero el Xuven la leyó perfectamente y movió el balón para encontrar situaciones de tiros liberados o penetrar para doblar a sus interiores.



Un triple de Brat desde la esquina aumentó al diferencia (64-78) provocando el tiempo muerto de los pamplonicas a falta de menos de cinco minutos. El Xuven estaba concentrado y no cometía errores, además no dejó de trabajar en defensa. Con el regreso de Érik a pista apareció el rodillo amarillo en los minutos finales, que fueron de mucha calidad del también lucense Adrián Chapela. La diferencia siguió aumentado y los triples de Adrián Fuentes que no tocaron ni aro indicaban que Navarra se rendía a la evidencia. El Xuven, como es habitual, no dejó de competir hasta el final y un mate espectacular de Charles fue la guinda a otra actuación memorable del equipo de Manu Santos, que está empeñado en ascender. l