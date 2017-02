Las defensas mandan en Baltar

“Cerocerismo” en Baltar en un derbi que no pasará a la historia por el buen juego entre el Portonovo y el Unión Grove. Las defensas se impusieron a los ataques. Apenas hubo ocasiones, pero sí polémica. Y es que a diez minutos del final los visitantes pidieron penalti en una acción entre Nico y un Vixo que vio al segunda amarilla por simular, a criterio del árbitro. En superioridad numérica, el Portonovo tampoco pudo meterle mano a un Unión Grove que dos meses y medio después vuelve a dejar su portería a cero.



Las bajas en defensa de los locales motivaron cambios de piezas. Víctor jugó de central e hizo un gran trabajo sobre el estilete Diego Blanco. El Unión Grove planeó jugar por banda y buscar centros tratando de acabar las jugadas para evitar contras locales. Pero le costó mucho llevar a la práctica la estrategia porque los locales estuvieron muy serios sin balón. Al Portonovo le costó también generar y abusó a veces del juego directo. El partido se convirtió en una guerra de guerrillas y los jugadores con más creatividad y desequilibrio estuvieron muy incómodos.



En cuanto a acercamientos a las áreas, casi todo se generó a balón parado. Superado el primer cuarto de hora centró Lima y Javichu remató fuera para los locales. Tres minutos después, en el 19, llegó la más clara de la primera parte. Fue para los visitantes. Fiti y Diego Blanco, que conocen el campo de Baltar a la perfección, conectaron. Envío en largo del central y toque de cabeza prolongando el balón del delantero para dejar a Ramón en el mano a mano ante Jose. El portero del Portonovo le ganó la acción al delantero de Pontearnelas y despejó su remate.



En el minuto 31 probó el local Marcos Blanco, que fue titular en punta en detrimento de Pablo Silva, desde fuera del área. Desviado. Y no hubo más bagaje ofensivo en una primera parte más que trabada.



En la segunda nada cambió. Los dos equipos redoblaron esfuerzos en defensa, conscientes de que encajar sería la perdición de cualquier opción de triunfo. Los minutos transcurrieron sin nada destacable. El balón parado dio un poco de salsa al derbi. Mediada la segunda parte, lanzó una falta Félix y no llegaron al remate por poco ni Ameixeiro ni Ernande.



En el minuto 80 fue Lima el que lo intentó con un disparo que atrapó Velay. De inmediato llegó la acción polémica. En un balón que quedó suelto en el área, Vixo amagó el remate y Nico se lo llevó por delante. El árbitro, muy cerca, entendió que el visitante se dejó caer y le mostró la segunda amarilla pese a la indignación de jugadores, cuerpo técnico y aficionados grovenses desplazados a Baltar. Once contra diez, los dos entrenadores movieron ficha. Al Portonovo le faltó claridad para generar ocasiones en ese tramo final. De hecho fue el Unión Grove el que pudo marcar en un jugada por banda de Jony cuyo centró no aprovechó Barbeito.



el descenso amenaza

Los resultados de ayer hacen que en estos momentos sean cuatro los equipos que pierdan la categoría en Preferente. El Unión Grove tiene un colchón de 12 puntos, pero el Portonovo está metido en el lío. El sábado a las 17 horas visita al Estradense.