Demasiados obstáculos

El Boiro perdió su tercer partido de la temporada en una tarde más que accidentada, en la que el colegiado coruñés Cives Enjo expulsó a Vieytes y Cano y el gol de la victoria del Somozas fue de Pillado en propia puerta.

No hubo grandes incidencias en la primera mitad. El Boiro trató de administrar la posesión de balón en los primeros compases, pero no tardó en optar por una salida más directa. La primera disputa estuvo nivelada, pero todos los segundos balones los ganaba el Somozas. La única gran ocasión del primer periodo fue de Gerardo, que malogró un pase de la muerte desde el costado derecho. Su lanzamiento salió metros por encima del larguero. El Boiro no consiguió rematar entre los tres palos en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el segundo tiempo, el Boiro gozó de las mejores ocasiones en los primeros intervalos. Un gran pase en profundidad (min.58) de Jorge Fajardo entre central y lateral habilitó a Igor, que se escoró en exceso y, ante Javi Seral, trató de golpear cruzado con la zurda pero el cuero fue el lateral de la red. Diez minutos después, una falta lateral ejecutada por Pillado desde el perfil derecho encontró la cabeza de Cano en el segundo palo. Su disparo llevó el balón al mismo lugar, las mallas por fuera.

El árbitro Cives Enjo fue uno de los protagonistas del partido. Primero al permitir juego brusco en la primera mitad sin apenas señalar faltas y, como era de esperar, en la segunda perdió el control y se cansó de sacar tarjetas amarillas. El Boiro hizo cinco faltas y recibió cinco amonestaciones, dos de ellas provocaron dos expulsiones. Primero fue Vieytes (min.70) y después Cano (min.77) los que se fueron del Boiro a la caseta, pero antes de estas sanciones le perdonó una muy clara a Jacobo (supondría la segunda) por una mano en una disputa con Remeseiro.

Con nueve, el Boiro trató de mantener el tipo, pero no pudo aguantar el 0-0. En el único córner del partido a favor del Somozas y tras varios rechaces, un disparo que se dirigía a saque de puerta fue desviado por Pillado hacia su propia portería significando el 1-0 que sería definitivo.

En el minuto 93, una falta de Herbert estuvo a punto de encontrar portería pero salió fuera del marco defendido por Javi Seral.