El derbi decide si el Portonovo sigue con vida o desciende

Hace cuatro años, también en la penúltima jornada de liga y en Baltar, Portonovo y Sanxenxo se vieron las caras con el ascenso en juego a Tercera. Segundo contra tercero. El derbi acabó en empate y ambos se quedaron sin ascenso. Fue un partido inolvidable por el espectacular ambiente vivido en Baltar. Esta tarde (18 horas) el derbi también es crucial, pero solo para los intereses de los locales. El Portonovo está contra las cuerdas. Pelea contra su historia. En los últimos 35 años ha permanecido en Preferente y en Tercera (13 temporadas). Pero ahora está al borde del descenso. Ya no depende de sí mismo. Tiene que ganar los dos partidos que restan y esperar que el Caselas no sume más de un punto. A partir de ahí evitaría el descenso directo y luego necesitaría un ascenso de un gallego a Segunda B.



El Sanxenxo ya está salvado. Óscar García se presenta otra vez con problemas para hacer un once, un clásico esta temporada. Están convocados Vladi, Jorge, Marcos, Eloy, Cristóbal, Rubén, Nogueira, Corrales, Novegil, Curri y los “tocados” Héctor, Cuchi y Rodri. Además de los juveniles Murado, Roy y Nico. García es claro ante la posibilidad que desciende el Portonovo en este partido. “Nunca es agradable ver a un equipo descender. No voy a ser yo quien me alegre si desciende el Portonovo hoy. La rivalidad es otra cosa.

Nosotros nos debemos a un club, a una directiva y a una afición, vamos a intentar ganar el derbi. El mayor respeto que le debemos mostrar al Portonovo es intentar ganarle”.