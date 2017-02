El derbi de los reencuentros

Ribadumia y Arosa protagonizan hoy (17.00 horas) en el campo de A Senra no solo un apasionante derbi comarcal, sino uno de los duelos más atractivos de la jornada en Tercera División

La contundente victoria del Arosa la pasada jornada ante el Dépor B, que aspira a la primera plaza de la liga, ha enganchado al equipo que entrena Jorge Otero a la lucha por la disputa del play off, por lo que necesita la victoria de forma imperiosa para lograr el objetivo.

Por su parte, el Ribadumia, que en las últimas jornadas se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales controvertidas, confía en el factor campo para llevarse los tres puntos.

El partido servirá, además, para el reencuentro de varios futbolistas que han militado en ambos equipos en las últimas temporadas.

A tenor de lo anunciado por ambos entrenadores en los días previos al partido, todo apunta a que el derbi será atractivo, pues los dos equipos tratarán de ser protagonistas con el balón y presionarán al contrario por todo el campo para recuperarlo lo antes posible en caso de pérdida.

El Ribadumia ha tenido que hacer frente este año a diversas vicisitudes que afectaron al rendimiento del equipo como la lesión de Manu Bugallo o el problema de salud de Changui, pero en las últimas jornadas está recobrando su personalidad, por lo que se presume que el derbi seguirá la tónica de los últimos años en lo que se refiere a la igualdad. El Arosa necesita los puntos para engancharse al play off y el Ribadumia, situado en la zona cómoda, para continuar sumando. n