Derrota 120 días después

El Arosa vio cortada su racha positiva ayer en A Magdalena al perder 2-1 ante el Racing Vilalbés, que le supera en la clasificación. Una derrota 14 jornadas después, que le sitúa sexto y le deja a 3 puntos del cuarto, que pasa a ser el Alondras en solitario. Después de 120 días el equipo de Jorge Otero besó la lona, con justicia, al menos por la superioridad de los locales en la primera parte.

El Vilalbés jugó con una marcha más, ahogó al Arosa en el centro del campo y se adelantó por mediación de José Varela a pase de Sergio Arias. El delantero local también asistió al gemelo de los Varela a los diez minutos de la segunda parte en el 2-0, para entonces el Arosa ya estaba jugando mejor y mantuvo su progresión hasta el final.

El tanto de Javi Pazos dio esperanzas al pequeño grupo de aficionados que se desplazaron desde Vilagarcía y arroparon a su equipo, pero llegó demasiado tarde. Al conjunto de Otero le faltó tiempo para empatar, pero al menos reaccionó e hizo que su rival acabara pidiendo la hora.

El Vilalbés salió muy fuerte. Con determinación, consciente de lo que se jugaba ante un rival directo y herido después de sus dos derrotas anteriores. Tuvo una primera ocasión clara en su segundo saque de esquina, remató el delantero Sergio Arias y salvó Sergio Lloves, la acción siguió y la volea desde la frontal de Make rozó el travesaño.

El Vilalbés impidió al Arosa salir jugando desde atrás. Óscar Gilsanz situó a Rubén Gómez y Sergio Arias tapando la salida de balón de los dos centrales arlequinados. Con Sidibé y Sergio Santos desaparecidos, al Arosa no le quedó otra que iniciar el largo. Estuvo muy incómodo en la primera parte. Tuvo una llegada en un pase atrás de Yerai que remató en semifallo Javi Pazos en el primer palo a los 17 minutos.

Otero cambió de posiciones a su línea de mediapuntas tratando de desatascar al equipo. Pero pronto llegó el 1-0. El técnico de Nigrán había advertido en la previa del peligro de Sergio Arias jugando de espaldas. Y así nació el tanto. Balón al área buscando al delantero, que protege con el cuerpo y habilita muy bien a José Varela, quien fusila en área pequeña de volea a Lloves.

Después del gol el equipo local mantuvo su presión en mediocampo y el Arosa estuvo superado. El trabajo de los puntas y de la pareja de pivotes Make y Javi Varela fue perfecto, anulando a Sidibé, Sergio Santos y Julio Rey.

El Vilalbés tuvo otra ocasión en una internada por la banda izquierda del lateral David Buyo, cuyo centro estuvo muy cerca de rematar en el punto de penalti Rubén Gómez.

En los últimos minutos de la primera parte mejoró el Arosa y llegó la polémica. En un lanzamiento de Manu Justo que golpeó el brazo de David Buyo dentro del área, el árbitro dejó seguir con todo el banquillo visitante en pie pidiendo penalti.



Segunda parte

En la segunda parte se levantó mucho viento y el Arosa lo tuvo en contra. El equipo de Otero empezó mandando y metiendo al Vilalbés en su campo. Los locales ya no presionaron con tanto fuelle. El Arosa tuvo una ocasión a la salida de un córner, remató de espuela Vitra en el primer palo y atrapó Marcos muy atento.

El partido se le acabó de complicar a los visitantes a los 54 minutos. Llegó el 2-0, otra vez de José Varela en una buena transición llevada de izquierda a derecha con Sergio Arias determinante como asistente y el extremo derecho finalizando con un potente disparo.

El tanto dejó tocado al Arosa, incapaz de reaccionar y Otero no tardó mucho en hacer un doble cambio. Entraron Vseva y Sylla, y se fueron Sergio y Anxo. Yerai pasó al lateral izquierdo y el senegalés se situó en punta junto a Javi Pazos. Aunque el Arosa ganó mucha presencia en campo contrario merced a la actividad de Sylla, siguió teniendo dificultades para generar peligro.

A falta de veinte minutos se marchó Rubén Gómez en los locales y entró Pablo Vivero en el centro del campo. El Vilalbés dejó de ser efectivo en su presión, reculó, quizá cansado, y llegaron los mejores minutos del Arosa. Julio Rey cogió la manija en la medular y el equipo visitante le dio amplitud a su juego. En el minuto 73 llegó una buena ocasión, en un centro desde la derecha de Manu Justo que remató flojo de cabeza avi Pazos, atrapó sin problemas el portero Marcos.

En el 75 el propio Javi Pazos tuvo otra. A pase de Vseva, el atacante de Marín lanzó con mucha intención con el interior de su pie derecho y el balón se perdió cerca del palo. A la tercera fue la vencida. En el 83 marcó Javi Pazos tras un gran pase de Julio Rey en un buen contraataque del equipo visitante. El pichichi definió con calidad sobre la salida de Marcos. De ahí al final insistió el Arosa. Tuvo una opción Vseva de cabeza en una falta lateral lanzada por Julio. Al final buscó balones frontales sobre un adelantado Sidibé, pero el Vilalbés defendió bien. Esta vez no hubo premio a última hora.