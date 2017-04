Derrota tras hacer lo más difícil

Era un partido histórico y será difícil de olvidar para el Boiro, que perdió ayer en el Sardinero ante el Real Rácing por 3-2 tras lograr igualar el partido hasta en dos ocasiones en la segunda parte. El Boiro estuvo muy cerca de arañar un empate en Santander cuando Juampa marcó un auténtico golazo en el minuto 85, pero todo se fue al traste solo unos instantes después cuando los locales hicieron el 3-2 para delirio de los más de ocho espectadores que se dieron cita en el estadio. El Rácing sigue colíder y el Boiro a 4 puntos de los puestos de permanencia cuando quedan 15 en disputa.



El plan del Boiro fue el de tratar de hacerse solvente atrás. Por eso Fredi Álvarez dispuso una línea de cinco en defensa para tratar de tapar las bandas locales, con el gallego Herber y Santi Jara poniendo buenos centros al mallorquín Prats y al talentoso Dani Aquino. La primera parte boirense fue de trabajo de contención, bastante sufrimiento y alguna que otra contra que no supieron finalizar bien. Pero justo antes del descanso, Jara puso un buen centro para el delantero rematador Abdón Prats, que hizo el 1-0 de cabeza. Un jarro de agua fría.



Tras el intermedio el Boiro logró igualar muy rápido. Romay entró en el área por laderecha, disparó cruzado e Iván Crespo logró despejar el tiro pero el rechace cayó en los pies de Cano que, desde el borde del área pequeña, marcó el 1-1. Con el empate volvió a la carga un gran Racing, que dispuso de varias ocasiones hasta atinar en el minuto 78. El ex del Somozas y Racing de Ferrol Hérber sacó rápido una falta con los visitantes despistados y Dani Aquino sacó a relucir su calidad para driblar a dos rivales, entrar en el área y poner con la izquierda un obús que se coló por la escuadra derecha de Pato. Otra vez cuesta arriba, el Boiro tuvo capacidad de reacción. Arriesgó y encontró premio en el minuto 85. Juampa hizo el 2-2 con un potentísimo tiro desde el interior del área, ligeramente escorado a la izquierda, ante el que nada pudo hacer Iván Crespo.



Jarro de agua fría

Muy poco le duró la alegría y al esperanza de puntuar en su primera e histórica visita al Sardinero al Boiro, Solo dos minutos después Javi Cobo devolvió una pared a Álvaro Peña que dentro del área con un toque sutil marcó el definitivo 3-2. El Boiro ya no tuvo capacidad para levantarse. La derrota es dolorosa por la forma en la que llegó, pero el partido demuestra que el equipo de Fredi Álvarez tiene capacidad y recursos para sumar puntos en estas últimas cinco finales. La primera será en Barraña ante el Palencia, rival directo que también está en descenso. l