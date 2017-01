La directiva del Marcón amenaza con dimitir en bloque tras la sanción por insultos racistas

El Comité de Competición de la Federación Gallega de Fútbol sanciona al Marcón Atlético con una multa económica de 301 euros y la disputa del próximo partido de liga como local a puerta cerrada tras los insultos racistas por parte del público al jugador del San Martín Carlos Sánchez en el partido del pasado domingo. Un fallo que ha generado enorme malestar en el club pontevedrés, cuya directiva amenaza con dimitir en bloque y habla de “persecución” contra el club.

La Federación establece la sanción atendiendo al primer apartado del artículo 62 del código reglamentario, “Actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol”. En el texto publicado ayer, el Comité expone el castigo “por declaraciones en cuya virtud una persona o grupo de ellas amenace, insulte o veje a alguien por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, o por su religión, convicciones, discapacidad, edad, género u orientación sexual”. Todo ello en función de los insultos que el árbitro reflejó en el acta hacia el futbolista pontevedrés del San Martín.

La multa económica es la mínima dentro de los parámetros establecidos, y es que el Comité atiende “a la reacción del club local mediante la emisión de mensajes por megafonía que consiguieron que las manifestaciones cesasen más tarde”.

El presidente del Marcón Atlético, Carlos González, anunciaba tras conocer el fallo una “reunión extraordinaria” de su directiva para estudiar lo que considera “un ensañamiento contra este club”, a la vez que anunciaba la posibilidad de irse. “Puede que presentemos la dimisión en bloque, lo vamos a estudiar”.

González manifiesta que “no estamos de acuerdo con esa sanción, no estamos conformes, hay un acta y esta sanción no se basa en el acta, si tienen algo en contra del Marcón que lo digan”.

Desde el club pontevedrés condenan los insultos racistas por parte de un sector del público como reflejó el árbitro, pero prefieren no hacer públicas las medidas que van a adoptar con dichos aficionados. “Tenemos un vídeo del partido y lo vamos a estudiar, pero en todo caso es una cosa interna, lo hablaremos con esas personas”.