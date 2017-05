El Boiro es de Segunda B

Barraña fue juez para dos equipos que se jugaban la permanencia a cara o cruz, y al final el Boiro salió ganador de un enfrentamiento que obligará al Burgos al jugar la promoción de descenso. Los locales encarrilaron el triunfo que les mantendrá un año más en Segunda División B al final de la primera mitad, con un gol que les dejaba en ventaja instantes antes del descanso. El Burgos jugó uno de sus peores partidos de la temporada y ofreció una pésima imagen cuando más necesitaba hacer un buen encuentro para evitar el playout.



Tanto Boiro como Burgos se jugaban mucho en el último enfrentamiento del campeonato liguero y durante los primeros compases del juego esto se vio reflejado en el césped. La concentración defensiva mandaba en el campo y durante algunos minutos los zagueros se impusieron a los atacantes, cortando en todo momento cualquier atisbo de peligro cerca de las áreas. De hecho, los primeros intentos por parte de ambos equipos llegaron a balón parado, aprovechando las únicas concesiones que llegaban en forma de saques de esquina.



El duelo transcurría sin demasiadas ocasiones claras, pero alrededor de la media hora Toni, guardameta del Burgos, se lució con una mano que evitó el primero para los locales. El partido estaba igualado, con un Burgos atento en defensa pero que sin embargo no pudo evitar que el Boiro se adelantara en el marcador en el último minuto del primer período en el peor momento psicológico.

Con el gol en contra, el Burgos se abrió en la segunda parte para buscar el empate pero el Boiro desactivó el juego de los burgaleses y se mostró muy peligroso a las contras. De esa forma llegó el segundo gol de los locales, en una desafortunada acción para García, que introdujo el balón en su portería. Unos minutos después, sin embargo, el Burgos parecía entrar en el partido con el tanto de Armiche, pero sería un espejismo para los de Nacho Fernández, que en su afán de buscar el empate se desordenaron en defensa y dejaron demasiados huecos para que el Boiro llegara a placer al área burgalesa, que se vió desbordada por los ataques de los jugadores locales.



El Boiro aprovechó la coyuntura y en dos minutos sentenció el partido ante la desazón y la impotencia de los burgaleses, que no encontraron nunca la forma de enderezar el encuentro. La heroica no le valió esta vez al equipo burgalés, que estuvo en las antípodas de su rival, un equipo rápido y preciso que terminó por jugar a placer. Los de Nacho Fernández no encontraron respuestas y se fueron de Boiro con el objetivo de salvar la temporada en el decisivo partido por la permanencia. Al final se desató la euforia y el Boiro tendrá una segunda aventura en la división de bronce del fútbol español tras hacer 10 de los últimos 12 puntos en juego. l