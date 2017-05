El Céltiga, en cuartos

El Céltiga ganó ayer por dos goles a cero al Ribadumia en los octavos de final de la Copa Diputación, encuentro que se celebró en el estadio Salvador Otero de A Illa.



Ambos equipos comenzaron fuertes en una primera parte que tanto David Sierra como Edu Charlín calificaban como buena. En el caso del Céltiga, Charlín señalaba tras el choque que “fuimos superiores a pesar de contar con muchas bajas” (Estefan, Nelo, Jonny, Carlos, Chiqui y Pena). El primer gol llegó en el minuto 26 de mano de Yun y el segundo no tardaría mucho más, en el 33, obra de Hugo García.



En la segunda parte el Ribadumia sacó toda la artillería. Realizó todos los cambios y salió a luchar por la remontada. Con más posesión de balón tuvieron al alcance varias ocasiones de gol pero finalmente el tanto no logró materializarse. El Céltiga, por su parte, solventó bien las oportunidades que creaban los de Ribadumia, la mayoría de ellas a balón parado. Charlín se mostraba satisfecho con el trabajo realizado: “Estamos contentos por seguir en la Copa y esperamos mantener la línea que llevamos hasta ahora”.



Por su parte, David Sierra explicaba que el ritmo del Ribadumia al inicio fue bueno, dominando incluso el juego, “pero en una acción que pudimos resolver mejor nos hicieron el primer gol y luego el segundo, y ya fuimos a remolque todo el partido”. Aunque con un buen arranque, pasados los minutos “nos diluimos en la primera parte, nos descolocaron los dos goles”, valoró Sierra. En la segunda mitad el juego fue más intenso por el Ribadumia, que también hizo frente a las contras del Céltiga. El marcador ya no se movió.