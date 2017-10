El Xuven crece como equipo

El Xuven logró su segunda victoria de la temporada al derrotar ayer en O Pombal al conjunto leonés del Agustinos por 83-70. Buen partido de los de Chiqui Barros, que crecen como equipo en su juego, cada vez con menos altibajos y más consistentes. La victoria dejó otra notable actuación de Will Saunders, máximo anotador y reboteador del duelo, el debut de Gerard Sevillano, que jugó a buen nivel y demostró que es ya una pieza importante, y la lesión de Karamo Jawara al final del tercer cuarto. El pívot noruego no pudo volver a pista tras llevarse un golpe en una falta y ayer noche fue al Hospital Domínguez para evaluar el daño en su rodilla derecha.

El Xuven empezó muy bien. Movió con criterio el balón en ataque, con más pases que botes, y encontró buenas opciones e tiro. Cinco triples anotaron los locales en el primer cuarto, todo lo contrario que su rival, lo que le dio su máxima renta en la primera parte (21-11). Will Saunders tuvo que irse al banquillo condicionado por sus dos faltas. El alero británico y el pívot noruego Jawara volvieron a ser las referencias ofensivas de los amarillos, que suman cada vez más piezas a la causa, salvo el georgiano Otar, aún perdido. En los últimos minutos del cuarto, las pérdidas de balón y la actividad en la pintura de los pívots visitantes dejaron el botín en solo 6 puntos (21-15).



En el segundo cuarto los leoneses mejoraron su defensa, más agresiva, y frenaron al Xuven, que compartió desacierto en el tiro exterior. Un dos más uno de Gerard Sevillano, que tuvo un buen debut y jugó el segundo y el tercer cuarto enteros sin descanso, dio a los locales otra ventaja importante (32-24). Tras el tiempo muerto, Agustinos reaccionó y afinó al fin su puntería desde la línea de 6,75. Los leoneses llegaron a empatar el partido 34-34, pero el Xuven defendió bien los últimos minutos, reboteó y anotó en transiciones rápidas para irse al descanso 40-34 tras una primera parte en la que fue superior.

La salida del tercer cuarto del Xuven fue clave. Muy atentos en defensa y con decisión para buscar la canasta rival. El parcial de inicio fue de 9-2, con Will Saunders con la muñeca calentita. El equipo de Chiqui Barros elevó su renta hasta los 15 puntos. Pablo Villarejo y Samu Barros secundaron al británico en la anotación.

A falta de dos minutos para el final del cuarto, los locales perdieron por lesión a Jawara tras una falta de Norris que encendió los ánimos de la afición, que pedía antideportiva. Los cambadeses no se descentraron, mantuvieron la solvencia en su juego y Will siguió a lo suyo. Cerró el cuarto con 21 puntos y el Xuven disfrutó de la máxima en el partido, 17 puntos (65-48).

En el último cuarto los leoneses no bajaron los brazos, ni muchos menos, y llegaron a ponerse a 9 puntos tras dos triples consecutivos con bastante fortuna (69-60). Pero con el regreso a pista de Will Saunders, el Xuven en la parte final no se puso nervioso, con buenos minutos de Carlos Poyatos en su papel de suplir al lesionado Jawara.

O Pombal celebró su segundo triunfo. El Xuven crece como equipo, cada vez más cohesionado y con roles definidos ya con todas sus piezas. Escala en la clasificación y eleva su moral y confianza de cara la visita del sábado a Ávila.