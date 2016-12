La elección de Vilagarcía para el regreso de la Irmandiña fue “un éxito rotundo”

Federación Gallega y Concello de Vilagarcía coinciden. La elección del campo de A Lomba para el regreso de la Selección Gallega de fútbol femenino fue “un rotundo éxito”. Más de tres mil personas se dieron cita en el estadio el miércoles para ver como Cataluña, plagada de internacionales, se imponía 0-5 a una Galicia mermada por las bajas. “O público deulle colorido á Lomba, que dende hai moitos anos non tiña unha entrada así”, explica el presidente de la Federación Gallega Rafael Louzán. “O partido serviu para remodelar un pouco o estadio cunha serie de melloras das que se beneficiarán Arosa e Atlético Arousana”.

El edil de Deportes de Vilagarcía, Argimiro Serén, destaca la buena organización y la asistencia del público, así como el espectáculo deportivo. “O resultado é o de menos, foi unha festa do fútbol para visualizar o deporte femenino e a Selección Galega neste caso”. Desde el Concello abren la puerta a futuros eventos de este calado. “Estamos agradecidos e orgullosos de que contaran con Vilagarcía para este partido, esperamos en sucesivas ocasións ser sede doutros eventos deportivos que sitúan a nosa cidade no lugar que merece”. Serén agradece “o enorme esforzo dos traballadores municipales e da Fundación de Deportes” y califica de “moi positiva” la colaboración con la Federación Gallega de Fútbol.

mejorar infraestructuras

La Federación Gallega planea más eventos para el próximo año, que podrían recaer en O Salnés. “Estamos a traballar en máis proxectos para esta Comarca”, explica Louzán, “existe capacidade hotelera para grandes eventos, pero é necesaria a colaboración das diferentes administracións para mellorar infraestructuras”. En este sentido y en relación a Vilagarcía, desde la Federación animan al Concello “a que sigan mellorando instalacións para albergar grandes eventos a nivel nacional e internaiconal”.

La elección de A Lomba para el regreso de la Irmandiña femenina casi 9 años después se produjo por varios motivos, según explica el presidente de la Federación. “Como homenaxe ao Atlético Arousana e tamén á Lomba, que cumpreu setenta anos”. Louzán agradece la colaboración del Concello, del equipo femenino y también del Arosa en la figura de su presidente Manolo Abalo. “Gustarianos que se puxera en marcha un plan de actuación no estadio para facer melloras, e que veñan acompañados de bos resultados do Arosa, porque esta comarca merece ter un equipo nunha categoría superior”.