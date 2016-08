Empate celeste tras jugar una hora en superioridad numérica

Punto con sabor agridulce el cosechado la tarde de ayer por el Villalonga, que dejó escapar vivo al Rápido de Bouzas tras contar con casi 60 minutos de superioridad numérica; los de Antonio Fernández Rivadulla, unas veces por falta de acierto de cara a gol, otras por el buen hacer del guardameta visitante, no fueron quienes de anotar el tanto que habría de valerles los tres puntos.

El encuentro comenzó con intensidad, con cierta igualdad entre ambos contendientes; los celestes buscaban los tres primeros puntos de la temporada y, a la vez, agradar a su público, mientras que el Rápido de Bouzas competía por lograr su segunda victoria consecutiva. La primera media hora fue bastante vistosa, con acercamientos por parte de ambos equipos, quienes, pese a ser capaces de combinar y generar cierto peligro, eran incapaces de definir las mismas ocasiones. Fue en el curso de 3 minutos (minutos 32 y 35) los que cambiaron totalmente el devenir del encuentro, pues el visitante Vieytes fue expulsado por doble amonestación, dejando más de medio partido por delante al cuadro aurinegro en inferiridad numérica. Los visitantes se dedicaron a defender lo que restaba de primera parte, mientras que el Villalonga, que progresivamente se iba haciendo con el control del partido, se acercaba cada vez más al área visitante. El pitido del árbitro que señalaba el descanso no hacía presagiar una segunda mitad muy distinta a la que finalmente se vio.

Tras la reanudación, los celestes se mostraron, ahora sí, dominadores, pero el buen hacer defensivo de los visitantes no les permitía crear ocasiones realmente claras de gol. Disfrutaron de algunas los locales, pero la falta de puntería, en algunas oportunidades, y la solvencia de Aarón cuando el balón fue entre los tres palos evitó el gol local. A medida que los minutos pasaban, el cuadro local buscó el gol con más insistencia pero sin perder la organización, por lo que, cuando menos, evitó sustos de última hora a la grada. Finalmente, el marcador no se movió, logrando el Villalonga sumar su primer punto, pasando a ocupar la decimosexta posición. La próxima jornada los celestes se medirán contra el Choco.