En play-off con pico y pala

El Arosa está en puesto de play-off tras 27 jornadas de liga. Algo impensable hace solo mes y medio, cuando estaba a 9 puntos del cuarto clasificado. El equipo de Jorge Otero ganó ayer con mucho trabajo y sufrimiento al Laracha, lo que unido a una concatenación de tropiezos de sus rivales directos le lleva hasta el cuarto puesto de la tabla, aunque empatado a 48 puntos con Alondras y Somozas.



La de ayer fue la tercera victoria seguida de los arlequinados, la quinta en los últimos seis partidos para prolongar la racha invicto a trece jornadas seguidas. Un triunfo de pico y pala. El partido fue sumamente igualado. El Laracha llegaba en racha a A Lomba y demostró con creces las razones. Aunque empezó temeroso y encajó un gol antes del primer cuarto de hora, pronto estiró líneas y maniató a su rival. Cuando mejor estaba jugando en la segunda parte y acumulando méritos para empatar, recibió el segundo tanto.

De inicio el Laracha cedió campo y el balón al Arosa. Vseva fue la gran novedad en el once inicial local, con Yerai y Sylla en el banquillo. A pesar de que el terreno de juego de A Lomba está muy irregular, el equipo de Jorge Otero logró darle ritmo y continuidad a su propuesta, sometiendo a los coruñeses en el primer cuarto de hora con varias acciones en juego y balón parado. La actividad del lateral izquierdo Anxo y de Manu Justo en la derecha fueron sus mejores armas ofensivas.



La primera aproximación visitante al área de Lloves se tradujo en su mejor ocasión en la primera parte. A los nueve minutos Adri Castro se adentró en área por la izquierda y chutó cruzado, el balón tocó en un defensa y se marchó pegado al poste.



El Arosa consiguió el 1-0 a los doce minutos a balón parado. En una falta lateral desde la derecha que lanzó Julio Rey con la zurda muy cerrado. El canterano la puso perfecta, la pelota cruzó el área pequeña entre una nube de jugadores, botó y se adentró pegada al segundo palo. Poco pudo hacer el portero cedido por del Deportivo Chema. El gol dejó unos minutos aturdido al Laracha y el Arosa estuvo cerca de hacer el segundo en un remate de cabeza de Sidibé a centro de Fran Matos culminando una jugada larga y combinativa, de mucho mérito.



Cambio de guión

Superado el primer cuarto de hora, el técnico visitante Javi Álvarez ordenó a su equipo adelantar líneas y presionar en campo contrario sobre la salida de balón del Arosa. El partido cambió. Los coruñeses pasaron a controlarlo, obligando a jugar a su rival en largo y mostrándose más fuertes en el juego directo. Kanouté se hizo con la manija en la medular y el veterano central Angeriz cobró protagonismo en el juego aéreo. Al Arosa le tocó juntarse y defender. Aunque el Laracha metió al Arosa en su campo y tuvo llegadas, no consiguió generar ocasiones. Por su parte al equipo de Jorge Otero le costó sacudirse la presión y atacar con transiciones rápidas los espacios.

En la segunda parte los visitantes salieron en tromba, acumulando ocasiones para empatar. En el 54 la tuvo Taibo, cuyo disparo tras pase de Iago Novo lo repelió con el cuerpo un muy seguro Lloves. En el 58 fue Adri Castro, también en la banda izquierda, flanco débil local, el que tuvo otra opción en un centro chut que no encontró rematador.



La entrada de Sylla

En el minuto 63, en pleno acoso visitante, Otero dio entrada a Sylla. El sustituido fue Julio Rey, algo que no gustó al público. La entrada del senegalés fue clave, ya que con espacios es un jugador determinante. Llevaba cuatro minutos en el campo cuando recibió un balón largo, encaró al central Antonio y armó un potente disparo que se coló como un obús pegado al poste derecho de la portería de Chema. Un gran gol cuando peor lo estaba pasando el Arosa.



Los visitantes pasaron a jugar con dos puntas con la entrada de Javi Ballesteros, mientras los locales perdieron por lesión a Manu Justo, que se unió a Sergio, que también dejó el campo por problemas físicos. Tras el 2-0 el Arosa dejó de sufrir, creció la figura de Sidibé en la medular, ayudado por Óscar, y estuvo cerca del tercero. El propio Sylla, de cabeza a la salida de un córner en el minuto 80 estuvo cerca de hacerlo, pero el balón se perdió por encima del larguero. También Javi Pazos, con escaso ángulo en el minuto 85, rozó su decimoctavo gol en liga. Incluso el central Marcos, en el 87, en un alarde de pundonor se hizo una jugada de área a área que casi culmina él mismo de cabeza a centro de Yerai.



El Laracha pudo marcar en el tiempo de aumento, en un remate de Javi Ballesteros que se estrelló en el poste, pero la de ayer no fue la tarde de los coruñeses, que pese a perder dejaron una grata impresión en A Lomba, donde el Arosa está ganando sus finales.