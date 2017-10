“Me encanta la propuesta del Arosa, será un buen partido”, dice Lemos

Sin apenas tiempo para asimilar lo sucedido el jueves, los equipos arousanos de Tercera División afrontan mañana la décima jornada de liga, que viene marcada por el derbi arousano que disputan en Barraña Boiro (9º con 14 puntos) y Arosa (11º con 11 puntos). Ambos ganaron entre semana, lo que da más estímulos al derbi. El Boiro superó al Céltiga con dos acciones a balón parado. El Arosa tumbó al Vilalbés con un tanto de Javi Pazos, que firma cuatro de los siete que lleva el equipo en liga.

El técnico del Boiro Jose Luis Lemos no pudo contar en A Illa con los sancionados Borja y Pablo Pillado, que recupera para mañana. Tampoco con el delantero Igor de Souza, al que reservó porque arrastra problemas físicos. El brasileño estará ante el Arosa. En A Illa tras ponerse 0-2 en la primera parte y jugar contra diez en la segunda, “no tuvimos que hacer un gran desgaste”.



Sobre el partido y el rival de mañana, Lemos dice que “el Arosa es un equipo en el que me gusta muchísimo su propuesta, ganar el jueves sería un alivio grande para ellos, seguro que se va a ver muy buen partido el domingo, porque ellos corren riesgos con balón y querrán hacernos daño”. El técnico local destaca el excelente estado del césped de Barraña, que contrasta con el que sigue presentado A Lomba.

Tanto Boiro como Arosa tienen un déficit de puntos sobre otros candidatos al play-off como Compostela, Bergantiños o Barco después de un cuarto de liga. “Esto es larguísimo, no veo urgencias”, dice Lemos, “en la segunda vuelta se pueden recortar puntos, no hay que volverse locos, nosotros buscamos llegar a 34 o 37 puntos al final de la primera porque en la segunda si haces 40 puntos peleas el título”.

El Arosa dejó por tercera vez seguida su portería a cero. Ha ganado consistencia, ya que el Vilalbés no le generó apenas ocasiones. Otero repitió el domingo la línea de cuatro con Matos, Vitra, Marcos y Suso, y Sidibé y Sergio por delante. Acerca del Boiro, el de Nigrán considera que “es un equipo hecho por y para pelear la fase, pero nosotros vamos con la intención de sumar otros tres puntos”.