EncestaRías pone de nuevo a Arousa en el mapa ACB

La segunda edición del Torneo EncestaRías alzó el telón ayer en la Plaza de Galicia con un acto de presentación respaldado por representantes de Concello, Diputación y Xunta y con el medallista olímpico vilagarciano Jordi Aragonés como ilustre padrino desde la distancia. Y es que el preparador físico de la Selección Española femenina, tras subirse al segundo cajón del podio en los Juegos de Río, ya se encuentra en Polonia preparando una nueva temporada con el Wisla Can Pack de Cracovia, con el que ganó la liga la temporada pasada. Los asistentes al acto, que condujo el periodista César Méndez bajo un sol de justicia, pudieron ver y escuchar el mensaje que envió el padrino desde tierras polacas a través de una pantalla que formó parte de un escenario muy baloncestístico.

“Para mí es un orgullo y un placer ser el padrino del mejor torneo que se celebra en nuestra Comarca y me hubiese encantado estar ahí con todos vosotros”, expresó Jordi. El que sí estuvo fue su padre, Víctor Aragonés, “encantado y muy orgulloso” de su hijo, sobre todo “como persona”.

La ausencia destacada fue el padrino de la primera edición, el Secretario Xeral para o Deporte, José Ramón Lete, que horas más tarde sí se acercó a Vilagarcía al Centro Galego de Vela. El delegado provincial de Deportes, Daniel Benavides, disculpó su ausencia, motivada “por un compromiso previo”. El representante de la Xunta dijo que “Vilagarcía respira basket”, mientras que la diputada provincial Chelo Besada manifestó que “é un orgullo contar con este torneo”.

El mismo calificativo que expresó el alcalde Alberto Varela, que estuvo acompañado por el concejal de Deportes Argimiro Serén. “É un luxo ter este Torneo aquí que sitúa a Vilagarcía no mapa na ACB”. Los “culpables” de ello son los miembros de la Asociación EncestaRías, con Diego Doval e Iván Villar a la cabeza. “Sinto admiración por vos, estades un puco tolos”, les transmitió César Méndez para poner en valor un evento que reúne desde mañana y hasta el lunes a tres equipos ACB: Laboral Kutxa Baskonia, Unicaja Málaga y UCAM Murcia; y al mejor gallego de LEB Oro de la pasada temporada, el Basquet Coruña que entrena el lucense afincado en Vilagarcía Tito Díaz.

Diego Doval reconoció los “nervios” de las horas previas al comienzo del campeonato. Son numerosos los detalles que la organización debe atender estos últimos días, sobre todo en cuanto a la atención a los equipos. Iván Villar utilizó una metáfora para referirse a sus sensaciones a dos días del Torneo. “É como un embarazo porque sempre xurden complicacións, a ver se damos a luz outra vez”.