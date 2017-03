“El equipo merece apoyo”

“Estamos con el colmillo afilado”, así define Jorge Otero el sentir de la plantilla del Arosa, herida tras la dolorosa derrota ante el Compostela en San Lázaro. Mañana llega el Bergantiños al campo de A Lomba (17.30 horas) y los locales quieren resarcirse con el respaldo de su gente. “Estamos deseando que llegue el partido, concienciados del rival que tenemos enfrente y sabedores que es un paso importante, nos estamos jugando algo que merece la pena pelear y estamos ilusionados”. Llegados a este punto, el técnico pone en valor la situación en la tabla, “no es fácil estar donde estamos”. Con solo tres partidos por delante en A Lomba, ha llegado el momento de que la afición entre en acción y ponga de su parte. “Los jugadores merecen máximo apoyo”, dice Otero en un mensaje muy claro.



El Bergantiños llega lanzado. Realizó una apuesta económica fuerte por jugar la fase, aunque su primera vuelta fue irregular, esprinta hacia el play-off. Acumula trece jornadas seguidas sin perder. “Incluso tiene un jugador profesional, como Jonathan Valle”, recuerda el técnico del Arosa, que pide a los suyos valentía. “El equipo es suficientemente maduro para no tener miedo ahora, no podemos jugar atenazados”.



Manu Justo y Aitor Díaz son las únicas bajas. Vuelve Sergio Santos. En el Bergan vuelven Roberto Prieto, Facal, Granada y Roberto Piñeiro. Jonatan Valle es duda y Iago López baja.



El Bergan, sin margen

“Si no ganamos este partido lo tendremos muy complicado para meternos, así que todo pasa por este fin de semana”, dice el delantero del Bergantiños Rodri Alonso. “Es muy bonito jugar en Vilagarcía porque siempre hay mucha gente. Intensidad no le va a faltar al partido. A los dos equipos nos gusta la pelota y será un partido bonito de ver”, reconoce. l