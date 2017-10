El esfuerzo pasó factura

La victoria es esquiva para los de Chiqui Barros. El Xuven encadenaba anoche una nueva derrota, en el choque contra el Real Cande que llevó a los cambadeses hasta Madrid. El marcador se paró en 86-71 y estuvo en contra del Cambados Cidade Europea do Viño desde bien temprano.

El Xuven peleó durante buena parte del encuentro por la remontada, que conseguía virtualmente en el tercer parcial, en el que anotó más y en el que logró aventajar al adversario, ganando en posesión.

Con todo, la situación pronto volvió a darse la vuelta, en parte por el acusado esfuerzo físico de una pelea sobre la cancha que había durado demasiado y que comenzó a sumar demasiadas faltas. La fortaleza del rival, personificada en sus pívots, fue también determinante para el resultado final.

Valoración

El técnico de los cambadeses, Chiqui Barros, era claro en su valoración: “Foron mellores, gañaron e punto”. “No terceiro quixemos poñernos por diante, pero non chegamos”. “Os esforzos físicos páganse”, resumía.

“Traballamos para gañar e hai que seguir traballando. De momento non chega. perdemos os tres partidos e hai que seguir a adestrar para ser máis competitivos e para que o que facemos entrenando o fagamos no partido”. l