“Estamos preparados para un partido de tú a tú ante el Arosa”

Yago Iglesias (Ribeira, 1982) es el entrenador del líder Compostela que el domingo visita al Arosa en el partidazo de la jornada. El ribeirense cumple su segunda temporada en Santiago, en un proyecto continuista y diseñado con sentido común tras el descenso de Segunda B. El año pasado Iglesias aterrizó junto a una veintena de jugadores nuevos y bastante jóvenes. Merced a los refuerzos que llegaron este verano, sobre todo tres de envergadura, Álvaro Casas, Álex Ares y Primo, los resultados son tan sorprendentes como brillantes. El Compos partía en las quinielas para meterse en play-off, pero nadie pensaba que podía estar peleando por el título con 67 puntos en su casillero a falta de 24 todavía en juego.



Iglesias lleva varios años en los banquillos. Primero como ayudante de Luis Casais (Boiro, Pontevedra y Portonovo), también estuvo con Suso Moure en el Santiago. Disfrutó de una corta pero intensa experiencia en el fútbol profesional de Arabia Saudí y los últimos años estuvo en el Atlético Riveira y el Noia.



¿Le sorprendió que lo fichara un Compostela recién caído de Segunda B cuando usted venía de descender con el Noia a Preferente?

Me llamó la atención que se fijaran en mí, pero como soy profesor en la Escuela Gallega de Entrenadores de Metodología y Táctica tenía mucha relación con el director deportivo del club, Manuel Castiñeiras. Pensó en mí para un proyecto en el que podía encajar, a medio plazo y con gente joven para crecer todos y olvidarse de hacer las cosas a golpe de talonario. A día de hoy somos el segundo equipo más joven de la categoría con una media de edad de 23,5 años, solo nos supera el Areas.



Muchas veces se dice eso de proyecto a largo plazo, continuidad y paciencia, pero pronto se olvida si los resultados no acompañan. Parece que el Compostela sí cumplió esta hoja de ruta pese a no jugar el play-off el año pasado...

El presidente es el mismo que en la época de las vacas gordas, tiene claro cual debe ser el proyecto del club, con gente gallega, influenciado también por Castiñeiras, que conoce muy bien el mercado gallego y sabe de que va esto. Todos hablamos el mismo idioma, tenemos paciencia y confianza en el trabajo de la gente joven.



¿Qué ha cambiado este año respecto al pasado?

El año pasado empezamos de cero, 22 jugadores nuevos, categoría nueva... Tarda en asentar. En la segunda vuelta estuvimos muy bien y peleamos el play-off sin ser un objetivo claro. Este año el objetivo era jugarlo, continúa el 80 % de la plantilla e hicimos 6 fichajes. Llevamos muchos puntos y nadie esperaba que tuviéramos este rendimiento.



Comparando plantillas, sorprende que el Compostela siga por delante del Bergantiños...

No solo del Bergantiños, del Somozas y del Barco también, pero los chavales están trabajando bien.



Tras la racha triunfal sufrieron dos derrotas, ¿aparecieron los nervios?

A lo bueno nos acostumbramos todos, estuvimos cuatro meses sin perder y ganamos 10 partidos seguidos, esto es fútbol, esto es deporte, normalizamos la derrota, siempre fastidia perder. Después de caer con Bergantiños y Areas ganamos al Somozas 3-0, empatamos en O Barco y ganamos al Céltiga. No hay lugar a dudas de que no estamos en ningún bache. Tenemos 3 puntos más que el Bergan.





¿Qué están haciendo tan bien para ser el mejor equipo a domicilio?

Trabajo e insistir en una idea, quizá somos más serios y más prácticos a domicilio.



¿Nota la presión de poder ser campeones?

No esperábamos estar tan arriba, los objetivos van cambiando y queremos acabar primeros después de tantas jornadas, tiene mucho mérito.



¿Qué me dice del Arosa?

Desde el principio me parece un candidato a play-off, continúa la gente del año pasado, con la misma filosofía e hizo buenos fichajes. Es cierto que ahora tienen un plantilla corta, pero tienen 11 o 12 jugadores de lo mejor de la categoría. Es un equipo muy vertical, con gol, tiene gente muy dinámica en la última línea de ataque. Estamos preparados para un partido de tú a tú en un campo temible donde el Arosa aún no ha perdido. El escenario es de lo mejor de la categoría y habrá un gran ambiente.



¿Será parecido al de la primera vuelta en San Lázaro?

Ellos llegaban en otra dinámica, tenían más efectivos, el cambio de Beceiro en la segunda parte les dio mucho. Ahora su dinámica es mejor, son muy correosos y saben lo que hacen.



¿Firmaría el empate?

(Risas). Siempre vamos a por los 3 puntos. Sabemos de la dificultad del rival y del campo. El objetivo es acabar esta jornada siendo líderes.



¿Tiene más urgencias el Arosa debido a su pelea por la cuarta plaza?

Para ellos no es una final. Queda mucha tela que cortar y tienen que enfrentarse a muchos rivales directos con los que pueden recortar puntos. Todavía hay mucho margen.



De los fichajes que hicieron, Primo está siendo determinante por todo lo que ofrece en ataque...

Quisimos mejorar en algunos aspectos y sobre todo en algunos puestos determinados. Hacemos fútbol combinado, generando pase corto, cuando llegas ahí hay que hacer algo mas, es muy fácil destruir y muy difícil crear. Primo es un acierto de Castiñeiras, no solo es un jugador que se adapta al Plan A, también se adapta al juego directo.



¿Cree que el Compostela estará arropado en A Lomba por su afición?

Estoy convencido. Casi siempre nos acompañan unas doscientas personas y vamos al campo con más afluencia de la categoría, un escenario muy bonito por la disposición de las gradas como los campos ingleses. Creo que va a ser un gran partido.