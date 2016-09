“Evolucionamos, pero queda mucho margen de mejora”, explica Manu Santos

El Xuven cerró el martes en O Pombal ante el Marín Peixegalego su participación en la Copa de Galicia con una derrota por 71-77. La cuarta en sus enfrentamientos ante rivales de Leb Oro. Fueron cuatro partidos en apenas doce días, en los que el equipo de Manu Santos sufrió una evolución positiva en plena pretemporada. A falta de diez días para el debut liguero en Zamora, el entrenador vilagarciano hace balance. “La Copa a nivel de equipo nos vino bien porque evolucionamos, aunque todavía nos queda mucho margen de mejora”.

El partido ante los de Javi Llorente fue el único en el que el Xuven llegó al último cuarto con opciones de victoria. Pero Manu Santos se centra más en otras cuestiones, consciente de que lo importante en estas semanas es el juego por encima de los resultados. “Perdiendo de menos puntos, me dio la impresión de que jugamos peor que el sábado en A Coruña”. Para Santos Nores, la Copa Galicia ha tenidos aspectos positivos en la preparación de los suyos. “Lo mejor fue la exigencia física de medirse a rivales de Leb Oro. Eso en pretemporada está bien”. Adaptarse al ritmo se presume fundamental para una plantilla en la que hasta cinco de sus fichajes proceden de EBA, además de Ogunfolu, que tampoco tiene experiencia en Leb Plata.

“A nivel de logística y organización, al coincidirnos partidos entre sábado y martes no hay muchos tiempo para entrenar”. El equipo, que ayer por la mañana disfrutó de una sesión de recuperación en la piscina, está en otra semana de mucha carga en el plano físico. “Con una pretemporada de cinco semanas teníamos que centrarnos mucho ahora en hacer carga física para llegar de la mejor foma”, en los aspectos técnico y tácticos “vamos a necesitar más tiempo”.



"todos cogiendo el sitio"

De entre las caras nuevas, tanto Osborne como Rubio son los que han hecho crecer más su aportación anotadora a lo largo de la Copa Galicia. “En general todos van cogiendo su sitio, al que más le está costando es a Many (Ogunfolu), los demás van cada uno adaptándose al ritmo que va a exigir la liga, acoplándose a sus compañeros y a la forma de jugar”. Manu Santos está convencido de que “todos tienen margen de mejora”, por lo que el Xuven puede ir a más con el paso de las semanas.

El Xuven disputará un último partido de pretemporada antes del debut el día 1 en Zamora. Ayer en Cambados trataban de cerrar un amistoso ante un club de EBA para este fin de semana en casa.