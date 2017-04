La falta de puntería impide la victoria del Céltiga en casa

El Céltiga sumó un nuevo punto en casa al empatar ayer ante un Vilalbés que pelea por meterse en el play-off en un partido con ocasiones para ambos bandos. El duelo empezó con una primera ocasión local, a los dos minutos tuvo un mano a mano Ramón ante Marcos Souto, pero el delantero caldense remató demasiado cruzado. Tras la primera opción el control del juego fue local ante un rival que no llegó al área de Marcos Bermúdez hasta mediada la primera parte, en un centro de Gerardo que el portero sacó de la cabeza e Rubén Gómez.



El segundo aviso de los de Gilsanz fue de VIllares con un disparo cruzado salvó a Marcos Bermúdez. La más clara fue la tercera lucense, en un córner que tras tocar en un defensa se fue al larguero. La estrella del sexto clasificado, Gerardo, perdonó pasada la media hora con un remate en el área que no vio puerta. La mayor profundidad del Vilalbés le dio réditos antes del descanso. Gerardo fue derribado por David Castro en el área y el árbitro señaló penalti. El propio goleador del Vilalbés hizo el 0-1 desde los once metros.



El Céltiga pudo empatar antes del descanso. Primero la vaselina de Ramón que paró el portero Marcos Souto y luego un disparo de Jonathan que también salvó el meta visitante.



Aunque la primera ocasión en la reanudación fue del Vilalbés, en un centro de Gerardo sobre Sergio Arias, quien perdonó ante Marcos Bermúdez, fue el Céltiga el que consiguió marcar en el minuto 48 en un disparo lejano de Jonathan, que tocó en un rival y despistó a Marcos Souto. A partir de ahí los locales pudieron ganar con las ocasiones de Ramón y Pablo Berros. En los últimos minutos el duelos se abrió y se convirtió en un ida y vuelta. Gerardo, para los visitantes, y Diego y Yun para el Céltiga no acertaron. El domingo espera una final en Cangas.