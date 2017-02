La familia que crece junta

Bajo el sencillo eslogan de dos palabras, “medrando xuntos”, yace un nuevo concepto de lo que el Arosa quiere que sea su base y que se podría resumir en una gran familia que gira sobre dos pilares fundamentales: Los valores del compañerismo y el respeto y el ir “un pasiño por diante” del resto de clubes.



Así lo explica el coordinador de la escuela, Sergio González, en el cargo desde principio de temporada: “Se o Arosa quere marcar a diferencia co resto dos clubes o que ten que facer é sacar ós seus xogadores un pouquiño por diante dos demáis en canto a coñecementos teóricos e prácticos”. Este sería su objetivo principal, que a los entrenadores que se hagan cargo en categorías superiores de los niños de la escuela arlequinada (38 en total actualmente) los pequeños les lleguen “un poquiño máis formados a nivel futbolístico e persoal”.



Por ello, en cada uno de los tres grupos en los que se dividen los niños (entrenan martes y viernes de 18:30 a 20:00) se abordan distintos aspectos del deporte. Edgar Mosquera es el entrenador de los de tres y cuatro años, con los que se centran fundamentalmente en la coordinación y el trato de balón mediante juegos. “Tamén saben algo de estiramentos pero con tres anos, traballan dez minutos porque non che atenden máis tempo”, comenta González.



Alberto Carballa se hace cargo de los niños de 4 y 5 años, un total de entre 12 y 14 pequeños con los que, además de coordinación, trabajan conducción del esférico, disparo, técnica individual y también grupal. “Botan partidillos e inícianse xa no que é o mundo do fútbol”, explica el coordinador.



Por último, Gonzalo Durán es el responsable de los 14 ó 15 jugadores de entre 5 y 6 años que darán el salto el año que viene a prebejamines. “Estes xa compiten, van a torneos, teñen adestramentos máis completos e déixase ver máis a orde, a disciplina, así como a técnica individual”. También trabajan la orientación, el control, el disparo, los movimientos técnicos y tácticos y los posicionamientos en el campo. “Traballamos xa ó futbolista”, resume González.



Es precisamente en este grupo en el que se personaliza la idea de que vayan un paso por delante de los jugadores de otros clubs: “Pretendemos que cando saian para prebenxamín leven o traballo adiantado e que o adestrador xa o colla e lle diga, por exemplo, que se poña de lateral, e o rapaz saiba o que ten que facer. Como dicimos nós, que o campo non sexa un patio de colexio onde todos os rapaces van correndo detrás do balón. Así, mentres os demáis aínda están aprendendo onde colocarse, nós imos adiantados e temos máis posibilidades de gañar”.



González resalta el cambio de concepto que el Arosa ha tenido con respecto a la escuela. “Anos anteriores había só 15 ou 16 rapaces e esta temporada chegamos ós 38, que esperamos que en vindeiros anos sexan máis, pero o clube está apostando moi firmemente pola escola e pretendemos que haxa unha continuidade”. La intención es que sea un “hervidero” de chavales que nutran las categorías superiores: “O meu orgullo máis grande sería que o Arosa non teña que coller rapaces doutros clubes o día de mañá. Queremos demostrar que aquí, non só en Vilagarcía senón na contorna, hai fútbol e máis ca iso, porque tamén damos charlas nos colexios e ensinamos ós nenos valores de respecto ós demáis e ó entorno, de humanidade”.



Sergio González agradece especialmente a los padres de los niños que forman parte de la escuela “por apostar polo noso proxecto. Esperamos que estean con nós por moitos anos máis”.