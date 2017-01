Fin a la racha del Boiro en Pamplona

Fin a la racha positiva del Boiro al caer ayer en Pamplona al el filial del Osasuna en un partido que se decidió a la hora de juego con un solitario tanto del debutante Santafé. El equipo de Fredi Alvárez lo intentó hasta el final y acabó embotellando a los locales en su área, pero no hubo acierto en los últimos metros y tras cuatro jornadas seguidas en positiva llegó la derrota.

La primera parte del encuentro fue de claro color rojillo. El Osasuna B tomó la batuta desde el pitido inicial y no lo soltó hasta el tiempo de asueto. Sin embargo, en esa tesitura no se encontró incómodo el Boiro, que a pesar de no tener el balón en su poder consiguió generar las ocasiones de gol más claras.

El primer aviso serio del choque, no obstante, corrió a cargo del filial osasunista. Álex Sánchez recogió el balón en tres cuartos de campo y se marchó directo hacia Rodri, que debutaba como titular, pero su disparo lo desvió el meta en una gran intervención. Tocaba y tocaba el Promesas en el centro del campo, pero carecía de la profundidad necesaria para desarbolar el entramado defensivo del Boiro, impecable en las labores defensivas.

Hasta mediado el primer acto siguió intentándolo el equipo de José Manuel Mateo sin suerte, y el paso de los minutos jugó a favor del Boiro, que conforme los locales empezaron a acusar el esfuerzo realizado en el arranque empezaron a cercar con peligro la portería de Álvaro. Pedro Beda dispuso entonces de dos oportunidades para adelantar a su equipo en el marcador. Ambas por alto, en sendos cabezazos que no encontraron puerta por poco. Antes, había querido pisar el acelerador el Osasuna B a balón parado, en tres saques de esquina consecutivos que el Boiro supo defender estupendamente. Por arriba el equipo gallego brilló ayer en Tajonar.

A falta de diez minutos para el descanso el Osasuna B volvió a la carga, esta vez con una preciosa jugada trenzada que a punto estuvo de culminar el lateral Hualde con un trallazo que no encontró la red de milagro.

segunda parte

El inicio de la segunda parte fue una calcomanía de lo ocurrido en el arranque del partido. El Osasuna B salió con el cuchillo entre los dientes y encerró al Boiro en su propio campo gracias a una presión que no dejó sacar al Boiro el balón jugado desde atrás. Pudo abrir la lata el conjunto osasunista cuando todavía no se llevaban disputados ni cinco minutos de juego del segundo acto. Nuha consiguió driblar a Rodri dentro del área tras encararlo en solitario, pero cuando su disparo ya se colaba apareció un zaguero gallego para rechazarlo, providencial. Fue la antesala del primer tanto del partido, obra de Santafé con un chut inapelable que golpeó en el palo antes de entrar en la portería de Rodri.

En el tramo final del encuentro el Boiro buscó a la desesperada el empate, pero la actuación de Álvaro bajo los palos rojillos se lo impidió. El equipo de Fredi volcó el campo sobre la portería del Promesas, pero le faltó claridad en los metros finales. Todo lo contrario que a un Osasuna B que pudo incrementar su cuenta en el tiempo añadido por mediación de Javi Martínez, al que le anularon un gol por un fuera de juego.