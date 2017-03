“Para nosotros es una final”

Gonzalo García “Recoba” es el mejor jugador del Compostela, al que el domingo visita el Arosa. Tras trece temporadas en el fútbol profesional en Holanda, Israel y Chipre, decidió fichar gratis en el club santiagués en noviembre tras varios meses entrenándose para recuperarse de una lesión de rodilla. A sus 33 años disfruta del fútbol amateur “como cuando era un chaval”. Marca diferencias. Lleva 7 goles y su incidencia en el juego de ataque de los santiagueses es absoluta.



La historia de “Recoba” con el Compos se remonta a hace dos décadas, cuando llegó a sus categorías inferiores procedente de Uruguay, su país de nacimiento. Con 17 años lo fichó el Madrid, donde coincidió con Jurado, Diego López o Arbeloa. Pero se pasó más tiempo lesionado que en los campos. Internacional en categorías inferiores con España, Recoba decidió hacer las maletas a los 20 años, viajó a los Países Bajos “para ver a un médico especialista porque llevaba dos años prácticamente sin jugar”. Le detectaron el problema, en una vértebra, se trató y empezó su carrera profesional en Holanda. No tardó en llegar a la Eredivisie (Heerenveen, Heracles, Groningen y VVV Venlo). Jordi Cruyff se lo llevó al futbol chipriota, primero en el AEK Larnaca y posteriormente al Anorthosis. También a Israel para jugar en el Maccabi.



Recoba jugó competiciones europeas, ganó ligas y pudo jugar al lado de internacionales y contra estrellas mundiales como su compatriota Luis Suárez. La temporada pasada volvió a Holanda y jugó en el Heracles, clasificándose para la Europa League, pero una lesión de rodilla le obligó a pasar por el quirófano. Volvió a Santiago y centró sus esfuerzos en recuperarse y sacarse los títulos de entrenador en Madrid, cometido en el que está inmerso. En noviembre decidió defender la camiseta del Compostela en Tercera. “Las ofertas que tenía no me motivaban”. Lo hace sin cobrar un euro, solo por ayudar. “Terminar donde empezaste está bien, estoy contento con lo que hice en mi carrera”. No tiene claro si el cerrará el círculo en Santiago.



Contar con un jugador de Primera en Tercera es un lujo, sobre todo si está implicado y motivado. “Lo disfruto, la relación en el vestuario es más sana que en el fútbol profesional”. Llegó a un equipo que era décimo tras trece jornadas. Con su participación, el Compostela es el quinto mejor de la categoría en las últimas 17 jornadas. En Santiago ven el play-off factible, pero saben que pasa por ganar al Arosa. “Para nosotros es una final. En O Barco tuvimos todo en la mano para ganar, ahora no podemos fallar si queremos tener opciones de entrar en play-off”. Gonzalo García tiene referencias del Arosa. “Lleva toda la temporada ahí metido, es constante, con buena base y juega bien”. Una derrota ante los vilagarcianos descartaría prácticamente al Compostela de la carrera hacia la fase.



Precedentes

La del domingo será la segunda visita en la historia a San Lázaro del Arosa para medirse al Compostela. El precedente fue en 2009, con derrota arlequinada en la última jornada por 3-0. El Compostela ascendió a Segunda B y el Arosa descendió a Preferente. Ambos equipos se han enfrentado en liga en 17 ocasiones en Santiago desde 1963. El Arosa solo fue capaz de ganar una vez, en la temporada 1973-1974 por 1-2. El balance de enfrentamientos para el Arosa a domicilio es de 13 derrotas, 3 empates y una sola victoria.



A romper otro registro

El Arosa consiguió romper ante el Dubra el domingo la maldición de las tres victorias seguidas, una racha que no lograba desde 2013 en Tercera. El domingo tiene la posibilidad de elevar a cuatro las jornadas consecutivas ganando, algo que no sucede en categoría nacional desde la temporada 2005-2006. Fue en el tramo final del campeonato con Gabi Leis en el banquillo. El Arosa ganó las últimas cuatro jornadas de liga, lo que le permitió acabar séptimo con 59 puntos.



Ex en ambos bandos

Cardeñosa y Rubén, en el bando local, y Roberto Pazos, en el visitante, se enfrentan a sus exequipos en este partido. Pazos es el veterano del vestuario arlequinado con 36 años. En la ida, debido a la lesión en un dedo de Lloves, ya pudo jugar. En las últimas jornadas Jorge Otero le ha devuelto la confianza en el once, por lo que apunta a repetir en San Lázaro. Cardeñosa ha participado en 19 partidos esta temporada con el Compos, actuando de central y marcando dos goles. Mientras que el catoirense Rubén participó en trece y anotó un tanto.



Ambiente deslucido

El precio de las entradas para los no socios (15 euros) ha provocado un efecto disuasorio en la afición del Arosa. A pesar de lo que hay en juego y de que no hay fútbol de Primera División este fin de semana, muchos socios arosistas no acudirán a Santiago, por lo que el ambiente quedará deslucido.