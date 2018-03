La fortuna da la espalda al Xuven

Salió cruz para el Xuven, que sigue peleado con la fortuna en O Pombal. Aquimisa Labaratorios Queso Zamorano estrenó ayer su casillero de victorias a domicilio esta temporada al ganar en Cambados un partido muy igualado que pudo caer de cualquier bando. Y es que entró empatado en el último minuto (72-72). El Xuven tuvo un balón para ponerse por delante, pero Soler taponó a Yago Estévez, luego Hansen anotó dos tiros libres y el Xuven entró en los últimos veinte segundos dos abajo. Zamora hizo falta a Juanchi, que solo metió un tiro libre, por lo que el Xuven se vio obligado también a cometer personal para volver a disponer del balón. Hansen solo anotó uno de sus dos tiros libres y el Xuven volvió a tener posesión para forzar la prórroga e incluso ganar a falta de nueve segundos. Juanchi lanzó un triple que no entró, fue la sentencia, tras una nueva falta Soler anotó uno de sus lanzamientos y el último tiro ya a la desesperada y sin tiempo del Xuven no tuvo opción.

Hasta llegar a este último minuto de cara o cruz en el que se decidió todo, hubo 39 anteriores de mucha batalla. El Xuven jugó mucho tiempo a remolque en el marcador, pero como es habitual se rehizo y tuvo su fase positiva, sobre todo ya en el último cuarto cuando llegó a mandar por 9 puntos luego de un parcial de 11-0 (67-58). Pero a Zamora lo rescató uno de sus norteamericanos, Bret Ervin, con dos triples y una canasta que condujeron a un final apretado.

Tras reponerse a un mal arranque e igualar el marcador al final del primer cuarto, en el segundo los locales encontraron las ventajas con sus interiores otra vez con Juanchi Orellano muy bien en la dirección del juego. Los problemas de faltas condicionaron a Yago Estévez, pero el Xuven llegó solo 2 puntos abajo al ecuador (38-40).

El tercer cuarto no empezó bien con un parcial de 0-5 (38-45), pero a partir de ese momento el Xuven se activó, con 5 puntos seguidos de Samu Barros para devolver la igualdad. El Xuven también entró dos abajo en el último cuarto, justo cuando logró un parcial que espoleó a su público y que parecía que podía decantar el duelo. Pero lo evitó Ervin con sus 22 puntos, ayudado por Cris Iza, que hizo 19. Los lanzamientos exteriores ante la defensa zonal zamorano no entraron.

Juanchi, que estuvo los 40 minutos en pista, acabó con 36 de valoración con 18 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias y 9 faltas recibidas. A su soberbia actuación solo le faltó un poco de acierto en sus tiros al final.

Pese a perder (salvando el average), el Xuven sigue fuera de descenso, aunque ahora con las mismas victorias que el Agustinos Leclerc.

Chiqui Barros

“Fue cruel, estoy fastidiado, no tenemos suerte, porque la buscamos y vamos a seguir buscándola. Se nos fue al final, el equipo trabajó muchísimo, pero no puedo pedirle más. Llevamos el partido a nuestro terreno, no tuvimos fortuna en el tiro exterior contra su zona y Yago Estévez jugó muy mermado físicamente. El arbitraje está ahí, le regalaron alguna falta, sobre todo una decisiva en línea de fondo, hay una diferencia abismal (9 a 23) en tiros libres. Tenemos que seguir peleando, el equipo funciona con una gran honradez, está siendo un año muy injusto y poco merecido para todo lo que está pasando. Hicimos méritos sobrados para haber ganado”.