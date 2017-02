Fran Fandiño: “Ojalá el Arosa tenga la suerte de entrar en el play-off”

Fran Fandiño no solo es el máximo goleador del Ribadumia esta temporada con 8 goles, también es el segundo máximo artillero de la liga entre los centrocampistas. En el Ribadumia ha recuperado su mejor juego, como lo demuestran también la media docena de asistencia que computa esta temporada. Tras jugar cedido por el Pontevedra en el Arosa la pasada, en verano el club capitalino prescindió de sus servicios y en Vilagarcía nadie llamó a su teléfono para mostrar interés en su continuidad. Sí lo hizo David Sierra. “Al principio cuando hablé con el míster me explicó su idea de juego, como utiliza los medios y extremos, la idea era jugar por dentro pero las circunstancias me llevaron a una posición nueva”.

Actúa de extremo izquierdo, con tendencia a irse hacia dentro. En sus dos temporadas en el Alondras, donde marcó 7 y 6 goles en cada una, jugó por la derecha. Lo del Ribadumia es novedoso pero se ha adaptado y su rendimiento es sobresaliente. “Jugando en esta posición llego más el área”. Fandiño se reencuentra con el Arosa el domingo, el club donde no le salieron las cosas como esperaba hace unos meses. “En cuanto a minutos de juego me fui contento, pero a nivel colectivo el rendimiento no fue bueno, queda ese fiasco”. Tras ver jugar al Arosa en varias ocasiones este año reconoce que encajaría en el equipo por sus condiciones. “Quizá me adaptaría, igual que al Ribadumia porque tiene más protagonismo el balón. Al Arosa lo vi en un par de veces, está en un momento de forma espectacular, el partido que le ganan al Depor B es muy importante para creerse de lo que son capaces, ojalá tengan la suerte de entrar en el play-off”.

En cuanto a su equipo, el pontevedrés cree que “estamos un poquito por debajo de lo que esperábamos, queríamos estar más tranquilos pero las circunstancias a nivel de lesiones, la baja de Changui que es importantísimo para nosotros y jugar con tanta gente joven...” De todas formas dice que “estamos contentos porque el equipo trabaja toda la semana muy buen y seguimos confiando en lograr el objetivo”.

Fandiño espera un derbi “de tú a tú” porque “las dos ideas de juego son parecidas”. No hay favorito para el ex del Arosa. “Yo creo que va a ser intenso como todos los derbis y muy parejo, nosotros en casa aunque los resultados son irregulares, a los rivales les cuesta hacernos ocasiones”.

Acerca de las quejas de David Sierra sobre las últimas decisiones arbitrales, el jugador considera que “no es algo sangrante, pero son detalles que nos están minando, son un cúmulo de decisiones que nos cuestan puntos”. n