Por un fútbol con valores

Con el objetivo de “darlle unha volta á base” encaró el Villalonga esta temporada y, para ello, César Sánchez fue el elegido como coordinador. El técnico explica que, “máis que os obxectivos deportivos, que tamén están ben pero para min son máis secundarios, o máis importante é mellorar o tema da educación deportiva”.



Con esto en mente, en el Villalonga, que este año cuenta en total con casi cien niños entre todas las categorías, desde biberones hasta juveniles, se enseña a todos a “respetar ó rival e ós árbitros. Perder entra dentro do posible, non pasa nada, pero o que non podes é saír a un campo a golpes con ninguén nin a insultos. Nin os nenos nin os pais”, subraya César Sánchez. “Queremos que toda a xente estea contenta”, añade.



estabilizar la cantera

Por otra parte, el club sanxenxino tiene una segunda finalidad para este 2016-2017, la de estabilizar la cantidad de niños con los que cuentan en cada equipo de la base. Asimismo, quieren lograr que “a principios da próxima tempada teñamos máis que a principios desta”. Sánchez afirma que, hasta ahora, lo van consiguiendo: “Cada vez veñen máis chavales e iso é porque hai bo ambiente. Non hai ningún mal rollo, queremos que xoguen todos, que se respeten e de aquí ninguén marcha descontento”.



En cuanto al incremento de miembros de la familia, este ya se viene notando a lo largo de los últimos meses: “Todos os equipos foron incorporando xogadores novos dende principio de temporada, aínda que nalgún aínda estamos un pouco escasos”, explica Sánchez. Concretamente, ya se han incorporado dos más en biberones, dos en benjamines, tres en infantiles, uno en cadetes y tres en juveniles, datos que demuestran que el nuevo sistema funciona.



En lo que respecta al trabajo puramente deportivo, los jugadores más pequeños entrenan dos días a la semana y los mayores tres. Todos los entrenadores, de los cuales, excepto uno, son todos nuevas incorporaciones, son titulados y trabajan con el primer equipo. En cuanto a los pequeños, César Sánchez confiesa que “notamos moita melloría de como empezaron a agora”. El coordinador de la base también se muestra muy satisfecho con el trabajo de todos y cada uno de los técnicos, especialmente en el ya mencionado aspecto de la educación deportiva: “Todos eles están actuando perfectamente nese tema”.



objetivos deportivos

Ya en lo que se refiere a las metas que cada uno de los equipos que conforman la gran familia del Villalonga quiere lograr, actualmente los juveniles pelean por conseguir el ascenso, al igual que los infantiles, a pesar de solo contar con tres jugadores de segundo año.

Ascenderán o no, los resultados y el tiempo lo dirán, pero los valores que están recibiendo en cuanto al respeto al prójimo son eternos y aplicables no solo al fútbol o al deporte, sino a la vida en general.