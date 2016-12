Galicia cede frente a la lógica

Ocho años después regresó la Selección Gallega femenina de fútbol en un partido amistoso. El rival, Cataluña, plagado de jugadoras internacionales del FC Barcelona, Valencia o Espanyol, fue superior como se esperaba y se impuso 0-5 ante un combinado autonómico con numerosas e importantes ausencias. El escenario, el campo de A Lomba, demostró ser el idóneo. Vilagarcía respondió a la apuesta del Concello y la Federación. Más de tres mil personas se reunieron en el regreso de una Irmandiña capitaneada por la mejor jugadora de la historia del fútbol español, la santiaguesa Véronica Boquete, que milita en el París Saint Germain. La otra única futbolistas en el once gallego de Primetra fue Carol González, que juega en el Oiartzun vasco. Mari Paz Vilas no pudo jugar en casa, ante su gente. La delantera del Valencia, lesionada, quiso estar en el banquillo arropando a sus compañeras. Sigue siendo la máxima goleadora de la Selección Gallega con los tantos que marcó en 2007 y 2008 a Cataluña y Baleares.

El partido tuvo poca historia. Salvo Boquete y Carol, las locales demostraron estar sobrepasadas por el escenario y el rival. Acostumbradas a jugar en Segunda División, hacerlo ante futbolistas que juegan Champions fue todo un reto. Se notó sobre todo en el inicio. Galicia encajó dos goles muy tempraneros, obra de la compañera de Mari Paz en el Valencia Carolina Férez y de la centrocampista internacional del Barça Alexia Putellas, que dio un recital.

Vero Boquete apenas entraba en juego, y cuando recibía el balón y lo trataba con criterio las acciones no tenían continuidad. La primera parte fue un monólogo catalán. Tuvo la posesión y jugó con una superioridad aplastante. De forma tímida, el público trató de animar a las locales, que con el paso de los minutos fueron soltando nervios, aunque todos sus esfuerzos se centraron en tareas defensivas. Mediada la primera parte cayó el 0-3. Lo marcó otra internacional del Barça, la delantera Olga García.

Galicia tuvo suerte, porque los postes entraron en juego en varios remates de las catalanas. Putellas se encontró el larguero antes de la media hora. El partido solo iba en una dirección y pasó lo que tenía que pasar. Llegó el 0-4. Otra vez Olga García. Lo hizo todo ella en el borde del área, dribló a las defensas locales y batió a la portera Ana González. Mucha calidad demostró la “nueve” catalana. Una de las mejores arietes del fútbol español, con las que debe competir la arousana Mari Paz para estar en el próximo Europeo.

Al descanso, la seleccionadora catalana Natalia Arroyo hizo un múltiple cambio. Se quedaron en el vestuario Laura Ráfols, María Estella, Leila Ouhabi, Carol Férez y Olga García. Las variaciones dieron un respiro a las gallegas. Cataluña siguió dominando, pero ya no fue tanto asedio. A los pocos minutos de la reanudación Galicia también empezó con el carrusel de cambios. A la hora de partido se fue Vero Boquete en medio de una ovación enorme. Boquete tampoco tuvo descanso tras el cambio. Se pasó la media hora que restaba del partido firmando autógrafos y prestándose a fotos con niñas y niños, y también con no tan niños. Boquete es una estrella. Una referente, dentro y fuera del campo. Tanto, que las propias catalanas la respetaron mucho en el partido.

La última media hora del duelo tuvo una protagonista. Sheila Fernández, la portera del Friol. Estuvo sensacional. Muy valiente y acertada evitó hasta en media docena de ocasiones el quinto tanto catalán. Los postes también le ayudaron. Putellas y Cristina Baudet se toparon con “la madera”. No así Eva Llamas. La centrocampista del Granadilla hizo el quinto con un disparo certero desde fuera del área.

La valguesa del Ana Vidal Atlético Arousana María Arufe debutó con Galicia, y estuvo a buen nivel en el centro de la zaga durante los 20 minutos que disfrutó. Las locales tuvieron un par de córners pero ningún tiro a puerta. Pudo hacerlo Laura Souto dentro del área tras una brillante jugada de Patricia Carballo, pero se entretuvo y no remató.

El partido acabó con una ovación cerrada para los dos equipos, que tras recoger los trofeos posaron juntas en una foto que se repetirá a final de temporada, cuando Galicia, esta vez sin tantas bajas probablemente, les devuelva la visita.