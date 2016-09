El Gallant del Rey Juan Carlos I es segundo en Sanxenxo en 6m

Arrancó en Sanxenxo la segunda edición de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster con la disputa de las primeras pruebas en las clases BMW ORC 0-1 y 2-3, Movistar 6m y Mahou J80 con unas condiciones de viento de entre 10 y 12 nudos de intensidad. “Fifty”, “Movistar”, “Alibaba II” y “Bribon Movistar” son los primeros líderes.

Sin lugar a dudas, uno de los principales protagonistas de la jornada fue S.M. El Rey Juan Carlos I. A las 13:30 horas, el monarca llegaba al club acompañado por Pedro Campos para asistir a la reunión de patrones de la clase Movistar 6m antes de bajar a los pantalanes, donde Don Juan Carlos se subió a bordo del “Gallant” para soltar amarras sobre las 15:30 horas. Con unas condiciones de entre 9 y 11 nudos de intensidad, el Comité de Regatas dio la salida a las 16:05 horas para una única prueba costera de 7,55 millas que se completaría en algo menos de dos horas. El “Alibaba II” de Miguel Riveiro lograba colocarse en cabeza a mitad del recorrido después de que la flota se comprimiese por un parón de viento, haciéndose así con la primera victoria la regata por delante del “Gallant” de Don Juan Carlos, que finalizaba la costera en segunda posición. El tercer puesto en la clase Movistar 6m fue para el “Erica” de Violeta Álvarez.

En el campo de regatas de BMW ORC, situado entre la playa de La Lanzada y la isla de Ons, el Comité de Regatas pudo dar el bocinazo de salida para dos pruebas en las que las condiciones de viento variaron entre los 10 y los 13 nudos de intensidad. En la división 0-1, el “Fifty by Storax” de Rui Ramada no dio opción a sus rivales y se llevó las dos primeras victorias puestas en juego, colocándose así líder de la general con tres puntos de ventaja sobre el “Marnatura – Pairo” de Luis Bugallo, que marcha con un tercero y un segundo puesto en su casillero. Por detrás, el “Mirfak” de Diego López ocupa la tercera posición a un solo punto del barco de Bugallo.

Tampoco encontró rival ayer en el campo de regatas el “Movistar” de Willy Alonso, que con dos victorias parciales se coloca al frente de la clasificación de BMR ORC 2-3. Le siguen el “Grupo Santorum & Martínez” de Javier Durán con dos segundos puestos y el “Inosa” de Fran Edreira, que cierra el podio con dos terceros en su casillero.

En la clase Mahou J80, categoría que pelea también por el título de campeón de la Copa de España de la clase, el Comité de Regatas daba el bocinazo de salida para la primera prueba del día al filo de las 15:30 horas. El viento, que en un principio soplaba con unos 11 nudos de intensidad, fue disminuyendo a medida que avanzaba la tarde, lo que no impidió que la flota de 15 barcos completase el programa previsto con la disputa de las tres primeras pruebas de campeonato. El “Bribon Movistar” de Marc de Antonio fue el mejor de la jornada con dos victorias parciales y un segundo puesto, resultados que lo sitúan en la primera posición de la general, seguido por el “Nautica Watches” de José María Van del Ploeg.

En la jornada de hoy sábado también entran a escena las divisiones Clásicos Turismo Rías Baixas, BMW ORC Especial, Mahou J70, Abanca Optimist y los alumnos del Centro Nacional de Vela Adaptada Fundación MAPFRE, que disputarán el Trofeo Movistar de Vela Adaptada, por lo que navegan todas las clases.