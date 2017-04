Ganar sus próximos partidos y rezar, la única opción del Arosa

Con la calculadora ya en la mano. Así afronta el Arosa sus tres últimos partidos de liga. Con 60 puntos, 3 menos que un Bergantiños que le supera en el average, y 7 menos que el Cerceda y un Bouzas al que visita en la última jornada, las cuentas son claras. Solo le vale ganar y esperar que resultados de otros campos le favorezcan para llegar vivo a la última jornada. Algo que, tal y como se ha puesto la liga tras este fin de semana, sería esperanzador.



Las cuentas dicen que el Arosa debe ganar los dos próximos partidos, ante el Órdenes a domicilio y en A Lomba ante un Villalonga que está virtualmente pero no matemáticamente salvado. Y esperar que el Bergantiños pinche al menos un partido, o este fin de semana en Redondela ante el Choco o el siguiente en casa ante el Cerceda. El equipo de Jorge Otero está en manos de terceros equipos. Necesita que alguien frene al Bergantiños, algo que empieza a convertirse en misión imposible. Los de Carballo se están mereciendo por méritos propios su plaza en play-off. Llevan 17 partidos seguidos sin perder y han ganado 9 de los 10 últimos en los que solo han encajado 2 goles. De ganar sus dos próximos duelos, el Bergan llegará a la última jornada con el billete a la fase de ascenso sellado, puesto que le tiene ganado el average también al Vilalbés.



La otra opción a la que se agarra el arosismo para obrar el milagro de acabar cuarto pasa por el Rápido de Bouzas. Si los vigueses no son capaces de ganar al menos uno de sus dos próximos encuentros, el domingo ante el Silva en casa y la próxima semana en Calabagueiros ante el Barco, el Arosa, siempre y cuando no falle en sus dos citas, llegaría a la última jornada al Baltasar Pujales con opciones de superar en la tabla a los vigueses.



Todo son cábalas, pero es lo único que le queda al Arosa al saldar su decisivo ciclo de cinco partidos ante Compostela, Bergantiños, Silva, Barco y Vilalbés con solo 5 puntos de 15 posibles, después de afrontar la hora de la verdad situado en la cuarta plaza con 3 puntos de renta sobre el Vilalbés y 5 sobre el Bergantiños.



El lío del descenso

El empate en el derbi del Salvador Otero no aclara la delicada situación en la que están Ribadumia (16º con 41 puntos) y Céltiga (14º con 42, los mimos que el Alondras). El efecto cascada por la caída del Somozas y un supuesto arrastre si también cae el Boiro desde Segunda B, mantiene en vilo hasta nueve equipos todavía. Aunque son tres los que ahora mismo están en un lío. A Senra acoge el domingo un duelo crucial en esta pelea, el Ribadumia recibe al Alondras. Ganar significa superar a un rival en la tabla a falta de dos duelos con equipos que están en descenso (Castro y As Pontes). El Céltiga, por su parte, recibe a un Vilalbés al que solo le vale la victoria si quiere mantener opciones de acabar cuarto. Pase lo que pase el domingo, no será definitivo, pero sí importante en esta lucha.