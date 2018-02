Un gigante frustra al Xuven

El Xuven encajó ayer su decimotercera derrota de la temporada al caer en O Pombal ante un enrachado Ávila que desniveló el duelo en los último minutos merced al poderío en la pintura del gigante brasileño Sidao De Santana (215 centímetros), que fue imparable para los locales y acabó haciendo la diferencia con sus 24 puntos. El resultado de 71-84 es demasiado abultado, ya que el Xuven mandó en la primera parte y llegó a tener una máxima de 9 puntos, mientras que la segunda estuvo muy iguadala hasta que los abulenses rompieron el duelo a falta de dos minutos.

El Xuven empezó muy bien, con con bastante fluidez en ataque, sacando ventajas y encontrando buenos tiros, con un acertado Martín Bello (5 puntos). Ávila cargó el juego sobre su interior dominante, Sidao, pero el Xuven estuvo arriba en el marcador y controló el ritmo del partido (18-14). El segundo cuarto fue un toma y daca, con intercambio de parciales. Un 5-0 de inicio dio a los locales su máxima ventaja (23-14), contestado por dos triples del ex del COB Kyle Hittle, que obligaron a Chiqui Barros a parar el partido. A la vuelta del parón, Ávila se puso en zona y Will Saunders no tuvo piedad con dos triples para disparar al Xuven 29-22. El base venezolano Harold Cazorla empezó entonces su recital, imparable y frenético en sus penetraciones. Con Juanchi en el banquillo descansando, el Xuven perdió fluidez en ataque y encajó un parcial de 0-8 que puso por delante a Óbila (29-30). Pero los locales se recuperaron poco a poco, su rival siguió apostando por defensas zonales que el equipo de Chiqui Barros castigó desde la línea de 6,75 con mucho acierto. El Xuven anotó 6 triples de 7 intentos en el segundo cuarto y se fue al descanso en ventaja 45-39.

Un nuevo contratiempo sacudió al Xuven ayer al inicio del tercer cuarto, cuando se lesionó Martín Bello al pisar a un rival justo tras anotar un triple (48-41), se fue al banquillo cojo y ya no jugó más. Sidao siguió marcando la diferencia en la pintura, dominando el rebote e intiminando en defensa. Con la ayuda de Aramburu, que robó balones importantes, lograron darle la vuelta al partido 52-54 tras un triple del pívot brasileño mediado el cuarto. El Xuven se agarró a la pista, mejoró al jugar con dos bases y evitó que su rival abriese brecha subiendo mucho sus prestaciones en defensa (60-61).

El último cuarto comenzó con máxima igualdad, el Xuven había logrado llegar a la recta final con opciones de ganar a uno de los gallitos de la categoría. Mediado el último cuarto volvió a pista Sidao De Santana para ser decisivo. Comenzó a encadenar acciones positivas a ambos lados de la pista y rompió el partido (68-74). Un triple de Villarejo en jugada de pizarra tras tiempo muerto dio esperanzas a los locales, pero volvió el gigante brasileño a la carga para maniatar la tentativa de remontada. Los últimos dos miniros solo sirvieron para elevar la renta visitante. El Xuven jugó un buen partido, pero fue incapaz de sobreponerse al final al dominante pívot visitante.