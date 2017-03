Un gol precoz del Marcón apea al Arosa de la Copa

El Arosa ha quedado apeado de la Copa Diputación en la primera ronda ante un sorprendente Marcón Atlético que, a través de Gelillo, marcó el primer y único tanto del encuentro en el minuto uno del mismo.

El choque, celebrado en el estadio de O Carrasco (quedó establecido que todas las eliminatorias se jugarían en el campo del club de menor categoría) comenzó a las 21:15 y desde un minuto más tarde ya estaba sentenciado. El gol del Marcón afectó de tal manera que, a pesar de los esfuerzos del Arosa, que no solo intentó reponerse sino que dispuso de varias ocasiones muy claras para darle la vuelta al marcador, no pudo conseguirlo.

A ello hay que sumar que en el minuto 66 el árbitro sacó tarjeta roja a Carballa, con lo que el Arosa se quedó con diez jugadores sobre el terreno de juego. Desde el club arlequinado quisieron felicitar a todos los juveniles que fueron convocados, asegurando que dieron “muy buena imagen de juego y compromiso”.

El once inicial estuvo formado por Lloves, Suso, Marcos, Rivas, Pintos, Óscar, Carballa, Vilas, Bruno, Iago y Sylla.Nada más comenzar el segundo tiempo Otero hizo entrar a Aitor Díaz por Pablo Rivas. En el 61 cambiaría a Vilas por Julián Gómez y en el 68 a Jesús Martínez por Gabriel Figueira. Finalmente, el técnico arosista concedió a Fran Monroy, que ya tiene el alta médica, jugar lo últimos 20 últimos minutos de partido, entrando por Sylla.

TRES VICTORIAS AROUSANAS

Por otro lado, en los otros partidos con presencia arousana en la competición, el Céltiga visitó al Marín y ganó por 1-4. El Juventud Cambados también venció, por 1-5, al C.D. Xil, y el Umia se impuso por 3-2 al Moaña.