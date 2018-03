Un golazo de Joni Somoza redondea el ansiado triunfo aurinegro en casa

El Ribadumia dio un paso de gigante para continuar en Tercera al imponerse ayer al Negreira en A Senra, donde los locales no ganaban desde el pasado 7 de enero. Un golazo de Joni Somoza desde su propio campo fue clave en la segunda parte cuando más apretaban los visitantes con 2-1.

La primera parte comenzó con claro dominio del Ribadumia. Cerqueiras remató al larguero y Fandiño y Miguel Vázquez gozaron de una doble ocasión salvada bajo palos. Mediada el primer tiempo Gabi habilitó con un buen pase a Hugo Soto, que no perdonó en el mano a mano. Antes del descanso Iván Parada tuvo que intervenir en remates de Astray y Darío, este último bastante peligroso.



El Ribadumia salió a sentenciar tras el descanso y en el minuto 53 un agarrón a Cerqueiras se tradujo en un penalti transformado por Josiño.A partir de ahí el Negreira tuvo que arriesgar, pasó a jugar con dos puntas. Tras los avisos de Pancho y Quintairos llegó el 2-1, obra de este último al aprovechar un error de Iván Parada, al que se le escapó el balón de la manos. El portero local pudo resarcirse poco después al evitar el 2-2 con su cuerpo a remate de Pancho.

Cuando mejor estaban los visitantes llegó la sentencia. Un golazo de Joni Somoza, en una falta en campo propio a favor del Ribadumia. Observó al portero adelantado y lanzó marcando por la escuadra pese al intento de Rodri de evitarlo. De ahí al final el Negreira no tuvo reacción. El Ribadumia llega a 37 puntos.