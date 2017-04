Goleada del Umia para seguir soñando

Rubén Sánchez y Nacho tuvieron ayer una tarde de gloria en la que sus siete goles pueden ser tan decisivos para los rojillos como los dos tantos anotados por Messi ayer. Rubén Sánchez, autor de nada más y nada menos que un póker, dejó el encuentro sentenciado en la primera media hora con un hat trick, cerrando Domínguez, a poco del final, la primera mitad. No bajó el ritmo el Umia durante los segundos 45 minutos, y Nacho aumentaba por dos veces la diferencia. Rubén Sánchez, a poco más de 10 minutos para e final, culminaba su póker, que le daría la victoria en su enfrentamiento particular con Nacho. No obstante, el otro crack rojillo no dejó pasar la ocasión de lograr su hat trick, completando el resultado. Así las cosas, los rojillos, con 54 puntos, aspiran a la tercera plaza del Beluso,con 58 en su haber.

El Amanecer, por su parte, fue la cruz de moneda arosana en la jornada de ayer. Los de Ricrado Dios visitaron un campo siempre complicado como es Barreiro y estuvieron, con bajas tan señaladas como la de su goleador Dani Arosa, realmente cerca de llevarse los tres puntos, pero en un minuto que puede tener consecuencias los vigueses lograron empatar, y Suso Vidal, autor del 1-2, fue expulsado. Quien sí dijo ayer adios a la lucha por el ascenso fue el Cambados, que, no obstante, se confirma como equipo revelación. El San Martín, por su parte, tras su derrota ante el Beluso tendrá que buscar sumar con urgencia los 9 puntos restantes para buscar un milagro que les permita salvarse. l