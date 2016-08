Un gran Boiro se despierta del sueño copero en la prórroga en inferioridad numérica

El Boiro cayó en la prórroga y con diez ante el Guijuelo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputada ayer en Barraña. El equipo de Fredi Alvárez fue mejor durante muchos minutos, incluyo cuando se quedó con diez superada la hora de partido por doble amarilla a Juampa. Esa expulsión lo condicionó todo. Fue uno de los escasos errores de un Boiro que hizo muchas cosas bien. Salió en tromba, marcó rápido, aunque le empataron de inmediato, siguió dominando y llegando. Perdonó el 2-1 en varias ocasiones, y los visitantes desnivelaron la contienda ya en la prórroga, cuando el cansancio hizo mella. A pesar de perder, el Boiro dejó una gran imagen y fue despedido con una ovación por su afición.

El inicio de partido fue frenético. A los dos minutos los locales se adelantaron en el marcador en una acción de saque de banda. Peinó Rivera y enganchó un certero disparó desde el balcón del área Gonzalo. Un golazo. La puesta en escena del equipo de Fredi Alvárez fue excelente. Hérbert perdonó el segundo poco después. El coruñés, al igual que Rivera, fue una pesadilla para el Guijuelo en la primera parte. Los visitantes no estaban cómodos, pero en su primera llegada empataron. Máxima efectividad. Un gol con cierta fortuna y polémica. Golpeó Aitor Aspas desde la parte izquierda de la frontal, el balón dio en un central y llegó dentro del área a Pino. El delantero, en posible fuera de juego, maniobró de espaldas muy bien y batió a Rodri. Fue un jarro de agua fría para una afición local que en gran número se congregó en Barraña. El gol no amilanó al Boiro. Cuidadoso con la pelota, jugando con criterio y salvando la presión rival con acierto y claridad. Hasta tres ocasiones claras perdonaron en el primer acto.

En la segunda parte el Boiro salió muy bien, dominando por completo y tuvo otras tres ocasiones claras por mediación de Rivera, Pillado y Soto. La expulsión de Juampa, por rematar con la mano una gran jugada colectiva iniciada desde la defensa lo cambió todo. El Boiro, pese a jugar con diez, dominó y tuvo ocasiones. Marcos Alvárez y Cano no acertaron. El Guijuelo no llegó al área de Rodri hasta el descuento. Remató al poste Adriá.

En el tiempo extra al fin arriesgó el equipo visitante, que pasó a dominar. El gol justo antes del descanso de la prórroga fue demasiado premio. El Boiro lo intentó hasta el final sin suerte. Ya en el último minuto llegó el 1-2. El Guijuelo se medirá al Sestao en la segunda ronda. El Boiro se despertó de su sueño copero. Cayó de pie. Ahora debe recuperar fuerzas y poner los cinco sentidos en el Osasuna B, que visita el domingo Barraña.