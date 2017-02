Gran equipo en espacio reducido

Dice un proverbio que quien quiere hacer algo busca un medio y quien no, una excusa. Cuando algo gusta son pocos los inconvenientes que pueden hacer a alguien desistir de su pasión, y en A Illa lo saben bien. Aún a pesar de que las infraestructuras se les quedan cortas al Dorna, se las arreglan para entrenar con todos sus equipos.

Concretamente, el premini femenino está compuesto por once niñas, aunque cuentan con 15 en plantilla. Varias de ellas son de último año y otras, las más pequeñas, provienen de la escuela. Entrenan tres días a la semana durante por lo menos una hora y cuarto y, como quedó dicho, el espacio es un problema. En palabras de Manuel Otero Rivas, coordinador del club, “estamos moi xustos. Só temos este pavillón e como é do colexio só temos dende as sete da tarde para adestrar, menos os xoves, que podemos estar de catro a sete”. Así, en muchas ocasiones entrenan tres equipos a la vez, “co que chegamos a ter ata 40 ou 50 rapaces ó mesmo tempo”. A pesar de esta circunstancia, el premini femenino “está competindo ben”, asegura Otero. Las pequeñas se encuentran en el grupo de Arousa de su categoría compitiendo con chicos, “e aí continúan”.

En cuanto a la cantidad de niños que llegan al club, el coordinador incide en la irregularidad. “Por exemplo, de 2007 temos bastantes xogadoras e do 2008 pouquiñas”. Otero achaca el aumento que se experimenta en ciertas franjas de edad al boca a boca de las jugadoras con amigas del colegio: “Van falando con outras e van vindo, probando e enganchándose”, al baloncesto y sus valores.