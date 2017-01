Un gran Villalonga se confirma como la revelación de Tercera

El Villalonga sigue intratable, también en 2017. Ayer derrotó en el maltrecho campo de San Pedro al segundo clasificado, el Vilalbés, con goles de Javi Pazos y del debutante Manu Ramilo. El equipo de Antonio Fernández, a pesar de todas complicaciones en forma de atrasos en los pagos, marcha de jugadores y un campo en el que es casi imposible circular el balón, está haciendo una temporada soberbia. Alcanza los 32 puntos. Sigue haciendo colchón para su gran objetivo que es la permanencia y se codea con los mejores. Es sexto en la tabla, a dos puntitos del Cerceda y a cuatro del Arosa, que es el cuarto.

San Pedro no permite demasiadas alegrías con la pelota. La presión local y el balón parado fueron la clave. Así marcó el Villalonga mediada la primera parte. Javi Pazos batió a placer a Marcos tras un rechace en una falta que lanzó Manu. En un partido tan cerrado en el que las defensas no hacían concesiones, el gol fue una mina. El Vilalbés, que fuera de casa no tiene números de play-off, dudó. Quedó tocado y el Villalonga tuvo opciones para hacer el segundo antes del descanso.

Como era previsible, en la segunda parte trataron de reaccionar los de Óscar Gilsanz. El Villalona cedió terreno y buscó las contras para sentenciar. Jose Varela puso a prueba a Iván Parada en una falta, mientras que Sergio Arias cabeceó alto un centro de Rubén Gómez. El Villalonga Villalonga tuvo el 2-0 en una contra llevada por Aarón Paredes y que Manu Ramilo, que debutó como celeste jugando la última media hora, envió fuera por muy poco. El Vilalbés empujó mucho al final, sobre todo con acciones a balón parado. Rubén Gómez tuvo el empate, pero su disparo se perdió rozando el palo de la portería de Iván Parada. En la última acción del partido legó la sentencia. Mejor debut imposible. El ex del Ourense y Caselas Manu Ramilo marcó en un gran disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

El Villalonga solo ha perdido un único partido de los últimos doce. Por méritos propios se está convirtiendo en uno de los grandes de la liga, aunque sus miras son otras bien distintas.