O Grove premia mañana a sus mejores deportistas

El Concello de O Grove celebra mañana a las 20 horas una nueva edición de la Gala do Deporte Meco para reconocer y premiar la actividad de sus deportistas y equipos más destacados del pasado año 2016. Los candidatos a los diferentes premios fueron postulados por vecinos, clubes, partidos políticos, empresas, colectivos y personas, mientras que la elección final de galardonados, que se conocerán mañana, la realizó un jurado compuesto por periodistas deportivos.



En total serán doce categorías, además de las menciones especiales y del premio “Unha vida adicada ao deporte” que recaerá en Francisco José “Queco” Fresco, jugador histórico del Rasoeiro, donde también fue entrenador y directivo. Las nominadas a mejor deportista femenina son Lara Lois, campeona gallega de ciclismo en carretera, la piragüista del Breogán Natalia García, subcampeona del Mundo Sub 23 en K4 500 en Bielorrusia, y la remera Andrea Oubiña, que el pasado obtuvo su cuarto título en la liga Euskotren, esta vez en las filas de San Juan.



A mejor deportista masculino están nominados el palista Tono Campos, doble campeón de Europa de Maratón en Pontevedra y subcampeón del Mundo de la modalidad en Alemania, Sergio Montenegro, remero del club de ACT Ziérbena, y el futbolista del Unión Grove Martín Rey.



Los nominados a mejor club son el Rasoeiro B.M, el Piragüismo Breogán y C.R. Mecos. A mejor entrenador optan Miguel Fernández Castro (Breogán), Francisco “Quito” Parada (Rasoeiro), eI Iván Treinta (Mecos). En las categorías a mejores deportistas de base, figuran en la masculina Diego Abal (futbolista juvenil del Celta), el ciclista Álvaro Barral y el palista campeón de España juvenil Noel Domínguez. En categoría femenina optan al premio la campeona gallega de gimnasia rítmica Naila Muñiz, la kayakista del Breogán campeona de España Tania Álvarez y la remera Julia Devesa.

Optan al premio a mejor equipo masculino los séniors del Breogan, los séniors del Rasoeiro, y los juveniles de C.R. Mecos. Para el femenino están nominados las séniors de C.R. Mecos, las séniors del Breogan y las infantiles del Biqueira.



La BT Trail península do Grove, la I Liga de carreras escolares y el Memorial Lagar se disputan el galardón a mejor evento, mientras que a mejor patrocinador están nominados Elesma Bikes, Meloxeira y Hotel Mar de Norte. En la categoría de medios de comunicación, los nominados son Pablo Penedo, TodoGrove y Diario de Pontevedra.



Menciones

Durante la gala, que durará unos 90 minutos, se entregarán también una serie de menciones especiales, que este año recaerán en Inés Rey Muñiz, campeona de España Absoluta de Fitness, en Mario Iglesias y Andrea Campos, jugadores de Mecops FG e internacionales con la Selección Gallega de Fútbol Gaélico, en la piragüista internacional del Club Breogán Elena del Mar Naveiro, elegida mejor paracanoísta española del 2016, y en la piragüista canguesa afincada en O Grove Teresa Portela, que atesora un impresionante palmarés internacional con 14 medallas en Mundiales y 17 en Europeos, además participó en cinco Juegos Olímpicos logrando siempre diplomas.