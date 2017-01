Hugo, un nueve con pocos goles pero mucho fútbol

Lleva el nueve a la espalda, juega de delantero centro y se le exige en A Lomba que haga goles. Hugo Soto lleva solo 3 esta temporada gracias al doblete que firmó en A Illa y el que le marcó al Silva en otra de las victorias del Arosa. Jorge Otero está encantado con su rendimiento y destaca todas las cosas que Hugo suma al equipo, restando importancia a sus números. Y es que el de Vilaxoán se ha convertido en un jugador de poco gol pero de mucho fútbol. Ante el Choco fue de lo mejor de su equipo, jugando de espaldas y asociándose con los futbolistas creativos por los que apuesta el entrenador.

Si a alguien le beneficia el estilo del Arosa este año, ese es Hugo, porque entiende el juego como cualquier centrocampista. Su rendimiento, sin embargo, no impide que el club siga buscando un refuerzo de ataque. Tanto Eduardo Carregal como Manolo Abalo coinciden. La plantilla se ha quedado corta tras la marcha de Cabanyes, urge más competencia que se ajuste a determinados parámetros.

Se busca un delantero contrastado y con experiencia, goleador y de un precio razonable. En Vilagarcía aún se lamentan de de perder, por goleada, la puja por Iago Beceiro, que se fue al Barco. “Iamos facer unha aposta forte con Iago, levaba vinte días negociando, pero ao final non poidemos competir co clube onde firmou”, explica con resignación Carregal.

La negativa de Beceiro a falta de veinte días para el cierre del mercado obliga a otras alternativas. El Arosa busca en Segunda B, Tercera e incluso Preferente. Representantes ofrecen jugadores cada día. Ayer mismo llegó la última propuesta. Un futbolista veterano y goleador de fuera de Galicia que milita en Tercera. De inmediato la comisión deportiva se puso a recabar informes. La mecánica es siempre la misma y la última palabra en lo deportivo la tiene Otero. Después es la directiva la que fija el límite económico.

Mientras tanto, el equipo ya tiene la mente puesta en el partido del domingo ante el Cerceda en O Roxo, donde el Arosa defiende el cuarto puesto. Un partido de siete puntos. Los tres que puede sumar el Arosa, los tres que no suma un rival directo, y el adicional del golaverage, puesto que en la primera vuelta empataron 0-0 en A Lomba.

El equipo coruñés lleva cuatro victorias consecutivas como local. En O Roxo en lo que va de liga solo ganó el líder Bouzas. Se presenta por tanto un bonito reto para el Arosa.