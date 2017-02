Iago Monteagudo comienza la temporada con una victoria al sprint

El pasado sábado se celebró en el embalse David Cal en Verducido un control de seguimiento organizado por el comité técnico de la Fegapi sobre la distancia de 5.000 metros para las categorías cadete, juvenil, senior y veteranos. En él, varios deportistas de clubes arousanos lograron importantes resultados, entre los que destaca el meisino Iago Monteagudo.

El palista, que milita en el Naval de Pontevedra, comenzó la temporada con una victoria de lo más emocionante dado que se decidió al sprint entre Monteagudo, Jaime Sobrado (Ría de Pontevedra) y Diego Dacosta (Ría de Aldán). Después de un largo sprint Monteagudo se imponía por tan sólo tres segundos a Sobrado. Dacosta entró tercero, a diez segundos.

Por otro lado, en C1 hombre cadete, el vencedor fue Manuel Fontán, del Náutico O Muiño de Ribadumia, seguido de Abel Dacosta (Ría de Aldán) y Pedro Citoula (Náutico Pontecesures). En mujer cadete, Iria Romero, también del Pontecesures, fue tercera.

Por otra parte, en la categoría hombre C1 juvenil, Noel Domínguez, del Breogán O Grove, logró una holgada victoria sobre sus contrincantes, David Barreiro (Náutico Rodeira), que fue segundo, y su compañero de equipo, Pablo Graña, tercero al final.

En la categoría juvenil femenina los dos primeros puestos los ocuparon las componentes del Club Náutico Boiro Andrea Vázquez y Arancha Rodríguez respectivamente. Noa Tourís (As Torres) terminó tercera.

En senior el vilagarciano del Breogán O Grove Diego Romero impuso su ley aventajando en un minuto al palista del Kayak Tudense David Costa. Tercero cruzó la línea de meta Miguel Castro, compañero de Romero. Por lo que respecta a la canoa femenina, Raquel Rodríguez, del Piragüismo Portonovo, alcanzó la primera posición, Lara Outón (Breogán) fue segunda y Nerea Gondar (Piragüismo Poio), tercera.

En la regata de las mujeres kayak de la categoría juvenil y senior se llevó la primera posición la deportista del E.P. Ciudad de Pontevedra Carolina García, el segundo puesto fue para Carla Frieiro, de As Torres, y la tercera plaza terminó en manos de Marta Iglesias (Ría de Aldán). Sus compañeras senior, Tania Álvarez (Breogán de O Grove), Rebeca Laurijssen (As Torres) y Lara Pérez (Náutico Miño) llegaron al final de las tres vueltas al circuito en las tres primeras posiciones.

Los deportistas juveniles de la modalidad de kayak Luis Rodríguez (Piragüismo Portonovo), David da Rocha (Kayak Tudense) e Iván Freire (Náutico Betanzos) consiguieron los tres primeros puestos al término de los 5.000 metros.

Los vencedores en las categorías de veteranos fueron Antonio Polo (Xuvenil As Pontes en kayak), Marcelino Cacabelos (Breogán de O Grove en C1) y Elena Naveiro (Breogán).