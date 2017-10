"A imaxe do equipo foi lamentable", dice Carregal

Una sola victoria en siete partidos. El Arosa firma su peor incio de liga de las últimas cinco temporadas desde que regresó a Tercera. Es el rey del empate con cuatro igualadas, insuficientes en sus miras de pelear por los primeros puestos. El último derbi ante el Ribadumia deja una crisis. Con el entrenador molesto con los jugadores y el director deportivo lamentando la imagen del equipo. Jorge Otero reconoció que fue el peor partido desde que se hizo con las riendas del Arosa. Acabó tocado, sin encontrar explicación a como su rival les redujo, les maniató y les superó en muchas facetas del juego. Autocrítico, no escondió su decepción, como sucedió hace una semana en la derrota en A Coruña ante el líder Silva.

Al final del partido, Otero tuvo una larga charla en el vestuario con el director deportivo, Eduardo Carregal, tratando de analizar qué le pasa al equipo. Ayer también por teléfono. “Estamos preocupados pola imaxe, o equipo pode saír mellor ou peor, pero a imaxe foi lamentable en canto a actitude e organización”, explica Carregal, muy preocupado. “Pareceu un equipo que se xuntou o domingo para xogar, se nos colle un rival máis acertado na finalización métenos cinco. A imaxe foi moi mala”.

La dirección deportiva respalda al entrenador y le insta a que tome las medidas oportunas. “En principio vai a falar el cos xogadores, para decirlles que esta situación non se pode repetir. Na xestión do grupo ten todo o respaldo para tomar as decisións que considere. Sabíamos da dificultade da categoría, pero o plantel mellorouse, non podemos permitir esta apatía e falta de actitude, hai que reverter esta situación”, insiste Carregal. “Todos debémosnos ao traballo da directiva e a unha afección. O de o domingo foi o colmo, a situación foi peor imposible”.

La otra cara del derbi

El Ribadumia no ganó en A Lomba, no sumó tres puntos, sino uno, pero salió muy reforzado como equipo. Luis Carro ideó un plan y los jugadores lo ejecutaron. El equipo tiene identidad, es capaz de salir jugando y defenderse con el balón, y también de juntar líneas cuando no lo tiene. Le queda por afinar cerca del área en la toma de decisiones para ser letal. Josiño, a sus 20 años, sigue creciendo. En los dos derbis trajo en jaque a Céltiga y Arosa. Pero más allá de individualidades o de los puntos, escasos, el Ribadumia ofrece una buena sensación de bloque con las ideas claras y las piezas encajan. El domingo tiene otro partido duro, recibe al Alondras.

Zarpazo del Villalonga

El Villalonga ganó en Negreira. Lleva 12 puntos de 21 posibles. En el García Calvo dio otro zarpazo a un rival directo. Otra vez con Aarón Paredes como protagonista. Marcó un gol y forzó el penalti del segundo. Su producción ofensiva es extraordinaria. Se ha convertido en el referente de ataque del equipo, tomando el testigo de Javi Pazos. Acabó lesionado.El técnico César Sánchez vuelve a destacar la capacidad de los suyos para jugar diferentes partidos dentro del mismo.

Indignación en Boiro

Jose Luis Lemos calificó de “atraco” lo sucedido el domingo en el Manuel Candocia, donde el Boiro perdió ante el Somozas tras quedarse con nueve en la segunda parte. Lemos considera que el árbitro coruñés Cives Enjo condicionó el marcador al no expulsar al local Jacobo y sí a Vieytes. Más allá de la polémica, el Boiro cortó su buena racha y frenó su escalada en la clasificación. El domingo recibe a otro rival directo, el Barco, que ocupa la cuarta plaza con 14 puntos, 4 más que los de Barraña.