Imposible ganar sin puntería

Sin marcar es imposible ganar partidos. El Villalonga hizo ayer méritos en forma de control de juego y ocasiones para romper su mala racha, pero no pasó del empate en San Pedro con el Negreira, que jugó el último cuarto de hora con diez, por lo que sigue colista a 5 puntos del decimosexto.

En el estreno de Luis Oliveira en San Pedro se vio un Villalonga diferente, con un dibujo 4-2-3-1 y una propuesta de llevar el peso del partido, iniciando desde atrás y asociándose. Le costó mucho al inicio, ya que al Negreira se le vio más cómodo y con las ideas más claras, expeditivo atrás, batallador en la medular y generando peligro con las intervenciones de su delantero Quintairos jugando de espaldas. Así llegó su mejor ocasión del partido, a los once minutos el delantero visitante habilitó en el borde del área a Miguel, cuyo disparo raso y ajustado superó a Marcos Bermúdez pero se estrelló en el poste.

Con el paso de los minutos el Villalonga empezó a creerse su plan, a manejar la pelota con criterio y hacerse con los segundos balones en la medular. El cambio de ubicación de Rafa Pérez, que dejó la punta a Aarón y se fue a la banda derecha, ayudó a los locales. El Villalonga tuvo una buena ocasión a los 22 minutos, en una acción de saque de banda. Agus tiró la diagonal, recibió en el área y remató cruzado, pero Rodri despejó en una buena estirada.

A partir de entonces llegaron buenos minutos del Villalonga, capaz de dominar y hacer bastantes cosas con el balón, pero le faltó acertar en la toma de decisiones cerca del área. Hugo Pintos, muy activo, envió un remate lamiendo el larguero. Luego la tuvo Aarón Paredes a balón parado, pero su remate lo bloqueó la zaga.

El Negreira perdió por lesión a la media hora a Astray, que ya arrastraba molestias antes de la cita. Entró en su lugar Pancho. El equipo de Nacho Pacios acabó mejor la primera parte ante un rival con las líneas menos juntas y tuvo una buena ocasión para el 0-1 en un remate acrobático en el primer poste de Quintairos que despejó atento Marcos Bermúdez.

La segunda parte comenzó con un dominio muy claro de los locales, que sometieron a un acoso y derribo constante a los visitantes. Pero al equipo de Luis Oliveira le faltó el gol, ocasiones tuvo bastantes. La primera muy clara de Alberto Rey, remató alto. Luego una doble de Agus y Hugo que salvó por dos veces el meta Rodri. Antes de la hora de partido el entrenador visitante trató de capear el chaparrón poniendo en mediocampo a Cea. Aunque el Villalonga tuvo dos ocasiones, una a balón parado de Nico y otra en remate forzado de Rafa Pérez, el cambio visitante surtió efecto y el juego se igualó más.

Pero la entrada de Diego Lamas reactivó a los locales. El vigués sirvió un gran pase de la muerte que Agus, con todo a favor para marcar, envió fuera.

El Negreira se quedó con diez a falta de un cuarto de hora, cuando el colegiado le mostró la roja directa al central Rubén en una entrada peligroso sobre Aarón Paredes. En superioridad numérica el Villalonga no estuvo bien, le pudo la ansiedad y atacó con más empuje que claridad por lo que apenas generó opciones para ganar en los últimos minutos.

Pese a no ganar esta “final”, las sensaciones que dejaron los celestes fueron buenas, pero el calendario y la clasificación juegan en su contra.