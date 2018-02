Os Ingleses RC arrolla y jugará su tercera fase por subir a División de Honor B

Os Ingleses RC arrolló ayer en Fontecarmoa al Pontevedra Mareantes RC por 70-20 en el partido de vuelta de la semifinal por el título de la máxima categoría autonómica, por lo que accede a la gran final por el título y asegura su presencia en la fase de ascenso a División de Honor B, que jugará por tercera vez en su historia. Pese a que los pontevedreses venían obligados a remontar los 18 puntos de desventaja del partido de ida, no tuvieron ninguna opción. El global de 102-34 no deja ninguna duda sobre la superioridad de los vilagarcianos, que por cuarta vez esta temporada superaron al conjunto de la capital de provincia.

Desde el calentamiento ya quedó claro que Os Ingleses estaban muy mentalizados y no iban a dar opción. Salieron en tromba, prácticamente el primer tiempo se lo pasaron atacando y fueron cayendo los ensayos uno tras otro. Al descanso se llegó con 53-0, un resultado de escándalo tras los ensayos Adoquín (2), Manu (2), Prado (2), Juan (2) y Xoán, sumados a cuatro transformaciones de Alejo y Jairo.

Con todo resuelto, ambos equipos introdujeron cambios en el segundo tiempo. Los pontevedreses apostaron por la veteranía, el partido cayó mucho de ritmo y se trabó más. Os Ingleses se relajó, de ahí que la diferencia al final no aumentase hasta el 70-20 definitivo.

Os Ingleses jugará en Fontecarmoa el 10 de marzo la final por el título contra Ferrol o Keltia In Peccatum, que se miden hoy en Ourense tras el 46-17 de la ida en favor de los ferrolanos. Luego Os Ingleses afrontará su tercera fase de ascenso a División de Honor B con eliminatorias ante rivales del zona del noroeste penínsular.