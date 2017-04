Inoportuno traspié en A Lomba

El Arosa cosechó ayer su primera e inoportuna derrota en A Lomba en lo que va de temporada. Perdió su imbatibilidad en casa ante el Bergantiños, un rival directo en la pelea por el play-off que sigue lanzado en la segunda vuelta, en la que permanece invicto. Bastó un gol de Rodri Alonso, en posible fuera de juego, a los quince segundos de la reanudación. Cuestión de dinámicas, la del “Bergan” es tan positiva que todo le sale de cara. Planteó un partido desde la contención y la experiencia, esperando su ocasión. Cuando la tuvo la aprovechó y a partir de ahí demostró empaque de equipo solvente y muy fiable. El Arosa peleó y lo intentó hasta el final, pero no está tan fino como en la primera vuelta justo cuando está inmerso en el tramo de partidos decisivo. Cae a la sexta plaza y se comprime más si cabe la pelea con cuatro equipos en solo dos puntos.



El Arosa cambió el dibujo habitual y salió con un 4-4-2, con Sylla y Hugo en punta. La movilidad del senegalés fue la mejor arma local en una primera parte muy táctica. El Bergantiños trató de buscar la velocidad en las bandas de Iago y Rodri Alonso, con Nacho jugando de espaldas en punta. El equipo de Carballo apenas inquietó en la primera parte, en la que se limitó a contrarrestar las armas locales y a esperar su oportunidad, que no llegó. Todas las ocasiones, aunque no demasiado claras, fueron del Arosa. Un disparo de Antón Vilas dentro del área tras un pase de la muerte de Sylla fue la mejor, a los seis minutos. El propio Vilas había avisado con otro remate a la salida de un córner, pero sigue sin ver puerta desde que llegó. Mediada la primera parte el central Josito sufrió una lesión muscular y abandonó el campo, su sitio lo ocupó Iago López.



En el último cuarto de hora se acentuó la iniciativa del Arosa. Julio Rey metió un pase interior a Sylla, que dentro del área dudó entre el remate y centro y perdió la ventaja. El propio Sylla, de cabeza a la salida de un córner, dispuso de otra oportunidad. Cabeceó llegando al primer palo y paró el meta Christopher, que jugó lesionado y no efectuaba los saques de puerta en largo.



Mazazo

A los quince segundos del segundo tiempo llegó el 0-1. Rodri Alonso, en posible fuera de juego, recibió un pase en profundidad y batió en el mano a mano a Lloves. Fue un mazazo para los locales nada más salir del vestuario. A partir del gol el Bergantiños juntó sus líneas y se dedicó a defender con orden y a salir a la contra con peligro. También jugó con el reloj, desesperando a la grada.



Los visitantes mejoraron con la entrada de Granada y en el minuto 67 en una muy buena contra perdonaron el 0-2. Iago Blanco se quedó en el mano a mano ante Lloves, que salvó con el cuerpo. En el minuto siguiente el Arosa tuvo el empate, en un centro desde la izquierda de Marcos que despejó hacia el punto de penalti el portero visitante, pero Vilas envió en posición forzada por encima del larguero.



El técnico local aprovechó los problemas físicos del lateral Marcos para quemar las naves dando entrada al delantero Fran Monroy a falta de veinte minutos .



En el minuto 74 Nacho cayó ante Rivas dentro del área, tras dudar unos segundos y consultar por el pinganillo con el línea, el árbitro señaló la infracción fuera y luego anuló por fuera de juego un gol a Iago.



El Arosa apretó sobre todo en los últimos minutos y la tuvo para empatar por dos veces, en sendos cabezazos de Sylla y Sidibé. Además, en un centro al segundo palo el lateral Borja Facal se llevó por delante a Eloy, que acabó en el hospital, pero el colegiado no vio penalti en la jugada. l