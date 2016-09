Ismael López se sube al podio en el I Triatlón Boamorte

Gustavo Rodríguez y María Jesús Coya se impusieron el domingo en Portonovo en la primera edición del Triatlón Boamorte Sanxenxo, organizado por el Club Corbelo y el Concello. Participaron 350 triatletas en distancia olímpica sin drafting I. Afrontaron un sector de natación de 1,5 kilómetros en la playa de Baltar, con dos vuelta a un trazado de 750 metros. Luego el de ciclismo entre Portonovo y A Lanzada por la carretera de la costa en un recorrido de 20 kilómetros al que los triatletas dieron dos vueltas (40 kilómetros). Por último, el sector de carrera a pie de 10 kilómetros se realizó en el paseo peatonal y la zona del puerto de Portonovo. Casi un centenar de los inscritos no lograron finalizar la prueba.

El ex ciclista profesional Gustavo Rodríguez (Tri-Penta Terras de Lugo) se impuso con un tiempo de 1:51:57. Luis Miguel Velásquez, que fue el más rápido en el sector de natación, acabó segundo con un tiempo de 1:53:26. Logró el primer puesto en su categoría sub 23. El arousano del Club Triatlón Vilagarcía Ismael López fue tercero con un tiempo de 1:57:52. En la categoría de veteranos 2, nuevo triunfo del vilagarciano Andrés López, que con un tiempo de 2:05:39 fue decimoquinto en la clasificación general. En la categoría femenina, María Jesús Coya, del GV Sports Club, ganó con un tiempo de 2:20:35. El segundo puesto lo ocupó Marta Barbeito (A.D. Fogar) con un tiempo de 2:24:46, mientras que la tercera plaza fue para Sonia Pariente (GV Sports Club) con 2:26:24.