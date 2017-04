Iván Parada jugó durante una hora con dos roturas de fibras

El Villalonga sumó el domingo San Lázaro a su lista de conquistas de grandes escenarios. Lo hizo de forma épica porque durante una hora de partido su portero Iván Parada jugó lesionado en su pierna izquierda, con dos roturas de fibras en el músculo semimembranoso. Una de 0,5 centímetros y varias microroturas en un área de 1,5 centímetros, como le diagnosticaron ayer por la tarde tras someterse a una ecografía. Iván jugó totalmente cojo porque en el banquillo no había portero suplente, pues su compañero Adrián Cascallar sufrió un corte en una mano en un accidente laboral y estará un mes de baja. Parada, que forzó la quinta amarilla, también se perderá los próximos tres partidos por la lesión, por lo que el Villalonga se queda sin porteros. Tendrá que tirar del juvenil de liga local o bien fichar a un profesional en paro.



“Salí a tapar y me dio la sensación de que se me traba la pierna y me pega el tirón”, relata Iván Parada. El primer vendaje no me valía y tuvimos que hacer otro para ir aguantando como podía, sabía que yo lesionado podía hacerlo mejor que otro compañero de campo”. Aún totalmente cojo, Parada hizo tres intervenciones sobresalientes que evitaron el empate del Compostela. “Me tiraba como podía, en cada acción de esas tan explosiva el músculo se tensa y el dolor se agrava, pero solo te queda morder los dientes”. Iván, a sus 32 años, es uno de los mejores guardametas de la categoría, también por su carácter y liderazgo. “Mis compañeros estuvieron de diez, si normalmente ya corren un montón, ayer lo hicieron el doble para que no me tiraran ni me centraran”. No es la primera vez este año que juega lesionado. Ante el Choco en Redondela, con los cambios agotados e inferioridad numérica por dos expulsados, el meta sufrió un esguince de tobillo y también jugó cojo, en ese caso el último cuarto de hora, siendo clave en la victoria de su equipo. “Lo importante es el equipo, yo soy orgulloso y no quiero abandonar a los compañeros, al final del partido la alegría de conseguir la permanencia virtual lo compensa todo”.



Iván Parada califica como “temporadón” lo que está haciendo el Villalonga, un recién ascendido que es octavo a falta de cinco jornadas.



Partidos adelantados

La Semana Santa provoca que se adelanten varios partidos de los equipos arousanos de Tercera. El Arosa juega el jueves a las 18 horas en A Lomba ante el Barco. El Ribadumia recibe el viernes en A Senra al Racing Vilalbés a las 17.30 horas. El Villalonga juega el sábado en San Pedro ante el Bergantiños a partir de las 18 horas, mientras que el Celtiga visita el domingo por la mañana Abegondo para enfrentarse al líder Deportivo B a partir de las 12 horas. Los cuatro partidos son muy importantes tanto en la lucha por el play-off, en el que está implicado el Arosa, como en la de la permanencia, que tratan de lograr Céltiga y Ribadumia tras hacerlo el Villalonga.