Jorge Otero no se conforma con un empate en Cerceda

El Arosa se presentará mañana en O Roxo para defender el cuarto puesto ante el Cerceda con sus 18 jugadores disponibles, incluido el juvenil Carlos Torrado. El mediocentro de Burkina Faso Oumar Sidibé está recuperado de sus problemas físicos que le impidieron ser de la partida ante el Choco. A pesar de que la plantilla es corta y el delantero deseado y demandado sigue sin llegar, al entrenador le costará elegir para hacer el once. Jugadores como Óscar o Eloy aprovechando sus minutos en el último partido. “Todos saben perfectamente que van a tener sus oportunidades”, dice el Jorge Otero, que habla de un partido “muy atractivo por el rival, el campo y la clasificación”.

El Arosa será valiente en Cerceda. Al menos el entrenador transmite ambición. “El rival lleva muchas fases de ascenso, siempre está ahí arriba, algo que es muy difícil, pero no me conformo con el empate, no nos podemos conformar con el empate en ningún sitio. Nuestra idea sigue siendo la misma, sabiendo lo que tenemos delante, la de sumar de 3 en 3”. Un mensaje que envía sin soberbia. “Siempre trabajando con humildad”.

Otero es consciente de que la clasificación, al ir dos puntos por detrás, y la condición de local obligan más al conjunto de Ángel Cuéllar, pero entiende que será un partido abierto e igualado. “A ellos les gusta tener el balón, tienen a Uxío que es el pichichi y hace gol con facilidad, también tienen un centro del campo muy fuerte y poseen mucho poderío a balón parado, luego hay jugadores con desborde y determinantes como Álex Ares”.

El Arosa afronta esta cita como su gran oportunidad de afianzarse entre los cuatro primeros y dejar tocado a un rival directo. Y es que tal y como están las cosas, el golaverage también entra en juego. En la ida empataron sin goles en A Lomba. El Arosa no ha perdido en sus últimas cuatro visitas a O Roxo.