Un “joven” Arosa apea al Bergantiños en los penaltis

El Arosa eliminó al Bergantiños en la tanda de penaltis de la Copa RFEF y se medirá en las semifinales de la fase autonómica al Cerceda en O Roxo. El partido en A Lomba concluyó sin goles y en los lanzamientos desde los once metros marcaron para los locales Rivas, Alexis, Carlos Torrado, Nacho Alvárez y Aitor Díaz. Falló Miguel Sayar. Mientras que en los visitantes anotaron Iago López, Rodri Alonso, Álex Pérez y Jonatan Sáez y fallaron Álex Sánchez y Toni. Este, el último y decisivo que paró Roberto Pazos.

El técnico local Jorge Otero introdujo muchos cambios en el once, dando entrada a los juveniles Carlos Torrado y Alexis de inicio y también a los canteranos Carlos Besada, Óscar, Carballa, Álvaro Longa y Eloy. El Bergantiños también dio descanso a varios habituales, si bien en el once que presentó Filgueira hubo “titulares” como Iago López, Granada, Jonatan Saéz o Nacho.

El Arosa fue mejor en la primera parte, llevó la iniciativa y tuvo más llegadas. Pero no acertó. Hugo de cabeza, Longa en un mano a mano con el portero o Carballa con un disparo rozando el poste lo intentaron. El Bergantiños tuvo una ocasión muy clara en una segunda jugada tras un córner. El central Iago López se quedó en el mano a mano ante Pazos, pero en vez de rematar ya en área pequeña quiso asistir a un compañero y desperdició la opción. El Arosa perdió a Óscar por lesión a la media hora. Recibió una dura entrada y salió cojeando, quejándose de su tobillo derecho. Otero dio entrada a otro juvenil, Nacho Alvárez.

La segunda parte empezó con una ocasión clara para cada equipo con lucimiento de los porteros. Hugo cabeceó un centro de Eloy y Bugi se estiró para despejar a córner. En el otro área fue Roberto Piñeiro el que buscó la escuadra desde la frontal y Roberto Pazos voló para meter una mano salvadora.

Antes de llegar a la hora de partido ambos técnicos movieron los banquillos. El Bergantiños siguió metiendo habituales, como Borja Facal, Rodri Alonso o Álex Pérez, y el Arosa juveniles. Miguel Sayar sustituyó a Hugo Soto. Sin embargo a los de Carballo les costó llevar la iniciativa y generar peligro. Con la entrada de Rivas y Sergio Santos el Arosa dominó en la medular y solo le faltó puntería en ataque marcar. El propio Sergio Santos, con un espectacular chut desde 25 metros con el tiempo cumplido, tuvo una gran ocasión. Al igual que Miguel Sayar, que no llegó por poco al pase de su compañero en los juveniles Carlos Torrado. El vilanovés fue una pesadilla en la banda derecha para el Bergantiños.

En la tanda de penaltis otra vez el Arosa salió triunfador, como en Negreira. La Copa RFEF da moral al grupo y sobre todo sirve para reivindicar la cantera.



brasileño a prueba

El Arosa llegó a un acuerdo con el representante del futbolista brasileño con pasaporte italiano Marcos Vinicius Longo Ribeiro “Marcos Ribeiro” para que se desplace a Vilagarcía desde Inglaterra para realizar una prueba a las órdenes de Jorge Otero durante varios días. Llegará el próximo miércoles día 21. Marcos Ribeiro tiene 21 años y jugó en Brasil en clubes como el Concórdia Atlético, Associação Chapecoense, São Luiz de Ijuí, en el fútbol francés e italiano y actualmente milita en el Whitehawk de Brighton, en la sexta división inglesa. Juega de centrocampista ofensivo y también de lateral derecho.